Muere Toni Orosa, referente de las fiestas locales y el turismo en Lanzarote

El Ayuntamiento de Arrecife ha expresado su pesar por la muerte de Toni Orosa, quien se destacó por su dedicación a las fiestas locales, el turismo y la preservación de las tradiciones de Lanzarote. Orosa, recientemente galardonado por su trayectoria cultural, falleció tras una larga enfermedad. El alcalde, Yonathan de León, ha transmitido las condolencias en nombre de la ciudad.

El fallecimiento de Toni Orosa, conocido vecino de Arrecife y destacado por su contribución al ámbito cultural y artístico de Lanzarote, ha dejado una profunda huella en la comunidad. A sus 70 años, Orosa falleció la pasada noche, siendo reconocido en vida por su incansable labor en la promoción de las tradiciones locales.

Fiestas de San Ginés y carnavales

Orosa fue una figura clave en la organización de eventos de gran relevancia para la isla, como las celebraciones de las Fiestas de San Ginés y el Carnaval de Arrecife, que ostentan la declaración de Interés Turístico Nacional.

Durante décadas, también desempeñó un papel fundamental en la promoción de Lanzarote a nivel internacional, como miembro del antiguo Patronato de Turismo de Lanzarote, precursor del actual ente Turismo Lanzarote.

Su dedicación a la isla y su cultura fue reconocida en septiembre de 2025, cuando recibió el Premio a la Trayectoria Artística y Cultural durante los actos por el Día Mundial del Turismo, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife.

Toni Orosa, tercero por la izquierda, en la gala del Turismo de Arrecife en 2025 / La Provincia

Condolencias del alcalde de Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha expresado sus condolencias a la familia, amigos y allegados de Orosa. En un mensaje transmitido en nombre de la Corporación Municipal, el alcalde subrayó el compromiso de Orosa con la ciudad y su influencia positiva en la comunidad, especialmente en el fomento de la cultura local.

Además, De León destacó que la ciudad de Arrecife despide a Orosa en un día significativo, ya que coincide este 24 de abril con el 107 aniversario del nacimiento de César Manrique, el gran referente de la cultura lanzaroteña, quien fue amigo cercano de Orosa.

Floristería en Arrecife

Además de su labor en el ámbito cultural, Toni Orosa también regentó una floristería en el barrio del Lomo, un negocio familiar con el que estuvo estrechamente vinculado a lo largo de su vida. Su fallecimiento ha causado una gran tristeza entre quienes lo conocieron y trabajaron con él, así como entre los vecinos de Arrecife que lo recordarán por su dedicación a la ciudad.

Con su partida, Arrecife pierde a una de sus figuras más queridas, que deja un legado imborrable en el ámbito cultural de Lanzarote.

Descanse en paz.