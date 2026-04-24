Quevedo y Elvis Crespo revolucionan la octava isla canaria con el estreno de ‘El Baifo’: “En La Graciosa la vida es más sabrosa"

La isla de La Graciosa se ha convertido en el escenario de grabación del videoclip 'La Graciosa', uno de los temas del disco El Baifo que ayer estrenó el cantante grancanario Quevedo.

En 'La Graciosa', el cantante y compositor estadounidense de merengue Elvis Crespo (con 6 años se trasladó a Puerto Rico), colabora con Quevedo y el videoclip protagonizado el mes pasado de marzo en la octava isla canaria por ambos artistas, se ha vuelto viral a las pocas horas de su publicación superando las 201.500 visualizaciones en menos de 12 horas en YouTube.

Este lanzamiento ha despertado un notable interés tanto dentro como fuera del Archipiélago, contribuyendo a proyectar la imagen de la más pequeña de las Islas Canarias en el panorama musical de todo el mundo.

Un videoclip que recorre paisajes emblemáticos

La producción audiovisual muestra diversos enclaves reconocibles de La Graciosa, destacando su valor paisajístico y natural. Entre las localizaciones aparece la playa de El Salao, donde participa Elvis Crespo, y la zona de Montaña Bermeja, en la que Quevedo conduce uno de los conocidos vehículos tipo jeep safari utilizados en la isla, donde todavía no ha llegado el asfalto a sus calles y caminos de arena.

También se pueden identificar espacios como los entornos de las playas de Las Conchas y Lambra (donde se encuentran Quevedo y Elvis Crespo), dos de las playas más representativas de ese territorio insular, y Caleta del Sebo, la principal población de la isla.. No falta tampoco uno de los elementos más simbólicos del lugar, la conocida “sombrera”, que refuerza la identidad visual del entorno.

Elvis Crespo, en El Salao, en La Graciosa, en el videoclip de la canción 'La Graciosa' con Quevedo / 'El Baifo'

Participación vecinal y ambiente durante el rodaje

El rodaje del videoclip no solo implicó a los artistas, sino que contó con la colaboración de residentes de la isla. Integrantes de la Peña de la Amistad participaron como extras, lo que contribuyó a reforzar el carácter local del proyecto.

Según relata el vecino Miguel Páez, "la grabación coincidió con jornadas de condiciones meteorológicas adversas, marcadas por lluvia, viento y bajas temperaturas. Sin embargo, ese contexto no impidió que se viviera un ambiente de entusiasmo generalizado".

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Durante esos días, la rutina habitual de la isla cambió notablemente. La presencia de los artistas generó expectación entre vecinos de todas las edades, que se acercaron para presenciar el rodaje, solicitar autógrafos y formar parte, de alguna manera, de la producción.

El lanzamiento de ‘La Graciosa’ no solo supone una colaboración entre dos figuras destacadas de la música, sino que también actúa como una ventana de promoción turística y cultural para la isla. La inclusión de sus paisajes y su gente en el videoclip contribuye a dar visibilidad a este enclave singular del archipiélago.

La letra completa de 'La Graciosa'

_¡Eh ya ya, eh ya ya, uh ah, eh ya ya! ¡Eh ya ya, eh ya ya, uh ah, eh ya ya!

El Baifo sí el chiquillo, el caprichoso

Dime quien fue ese loquito que te dejó rota y el corazón en pedacitos Por culpa de ese maldito tú no me das un chance Suelta la cuerda un poquito Mezcla tu miedo y mi romance Que yo ya compré el vinito

Ya veremos qué pasa después Ya yo te pillaré Mi reina yo no sé de ajedrez Y yo juego si no estás nerviosa de ti yo me sé un par de cosas En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa Y si no estás nerviosa de ti yo me sé un par de cosas En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa

No te voy a fallar, no no No te voy a engañar Yo sé que piensas que no encajamos ma Pero el instinto te va a traicionar A tu vida le falta sabor vente mami que yo la puedo sazonar Hace rato no me doy un bañito pero si es contigo me quiero moja' ay ay ay

Te llevo a La Gomera, De La Gomera a La Calma, De La Calma a Guaynabo Y de Guaynabo volvemos a Las Palmas Un bañito en el norte, Y así te refrescas el alma Da igual si no llegamos a novio vamos a besarnos en el agua Y que nos vea tol' mundo Que nos vea toda la playa Que hasta nos cojan envidia Y eso que no somos nada La vida es bonita por qué con ella sigues tan enfadada Ya es hora de que hagas las paces con lo que te mantiene atada

Ya veremos qué pasa después Ya yo te pillaré Mi reina yo no sé de ajedrez Y yo juego si no estás nerviosa de ti yo me sé un par de cosas En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa Y si no estás nerviosa de ti yo me sé un par de cosas En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa Sabiéndolo tú, sabiéndolo yo…

¡Quevedo! ¡Aprieta! ¡Qué bonito coño! ¡Qué bonito!

Vamos a hacerlo Hoy mi niña vamos a conocernos, sí Hoy vamos a hacerlo Hoy mi niña vamos a conocernos, ey Y vamos a hacerlo Hoy mi niña vamos a prenderlo, sí Y vamos a hacerlo Hoy mi niña vamos a prenderlo, ey

Quiero pasar los días contigo Quiero casarme contigo Viajar el mundo contigo Poco más yo puedo pedir

Tú ya estuviste con un bandido Que te mentía al oído, pero ahora tú estás conmigo Eso no se vuelve a repetir

Ya veremos qué pasa después Ya yo te pillaré Mi reina yo no sé de ajedrez Y yo juego si no estás nerviosa de ti yo me sé un par de cosas En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa Y si no estás nerviosa de ti yo me sé un par de cosas En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa ¡Eh ya ya, eh ya ya, uh ah, eh ya ya! ¡Eh ya ya, eh ya ya, uh ah, eh ya ya! ¡Quevedo! ¡Eh ya ya, eh ya ya, uh ah, eh ya ya! ¡Eh ya ya, eh ya ya, uh ah, eh ya ya!

¡Échate pa’ acá! ¡Te veo en La Graciosa! En La Graciosa la vida es más sabrosa…