El Colegio Arenas Internacional de Lanzarote celebra la graduación de sus 38 alumnos de Bachillerato en Playa Blanca

El Colegio Arenas Internacional celebró el pasado viernes, 24 de abril, su tradicional acto de graduación de Bachillerato en un ambiente marcado por la emoción y el simbolismo. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio La Geria del Hotel Barceló Playa Blanca (municipio de Yaiza), donde se reunieron alumnado, familias y profesorado para despedir una etapa educativa clave.

El evento coincidió con el 40 aniversario del centro, un contexto que aportó un significado especial a la jornada. En total, participaron 38 estudiantes pertenecientes a la XXIX promoción de Bachillerato Nacional y la XV del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

Agradecimientos al esfuerzo del alumnado

El acto estuvo presidido por el presidente de los colegios Arenas, Arenas Atlántico y Arenas Internacional, Alberto Rodríguez, acompañado por el director general del centro, Jaime Rodríguez, y el director académico, José Paz Botana.

Durante sus intervenciones, los responsables del centro pusieron en valor el esfuerzo del alumnado y el papel de la educación en el desarrollo personal y académico de los estudiantes.

Acto de graduación de la XXIX Promoción de Bachillerato Nacional y la XV del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional del Colegio Arenas Internacional en Lanzarote / Colegio Arenas Internacional

Vínculo entre generaciones

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de la madrina del acto, Yésica Pérez Miranda. Antigua alumna del centro y madre de estudiantes, su discurso puso el acento en la continuidad entre generaciones y en el papel de la educación no solo en la adquisición de conocimientos, sino también en la formación en valores.

Su testimonio reflejó la evolución del centro a lo largo de las décadas y la conexión emocional que mantiene con las familias que forman parte de la comunidad educativa.

Acto de graduación de la XXIX Promoción de Bachillerato Nacional y la XV del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional del Colegio Arenas Internacional en Lanzarote / Colegio Arenas Internacional

La voz de los alumnos

En representación de la promoción, los estudiantes Naiara Montero Abramovich y Nahuel Santiago Canata dirigieron unas palabras a los asistentes. Ambos repasaron experiencias vividas durante su paso por el colegio, recordando momentos compartidos, aprendizajes y retos superados.

Sus intervenciones aportaron una visión cercana del recorrido académico, destacando la importancia del compañerismo y el apoyo del profesorado.

Acto de graduación de la XXIX Promoción de Bachillerato Nacional y la XV del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional del Colegio Arenas Internacional en Lanzarote / Colegio Arenas Internacional

Música y recuerdos para cerrar la etapa

La Coral Polifónica de San Ginés puso la música al evento. Además, se proyectó un audiovisual con imágenes del paso del alumnado por el centro, lo que reforzó el carácter emotivo del acto.

El cierre corrió a cargo de Alberto Rodríguez, quien puso el broche final a una celebración que simboliza el final de una etapa educativa y el comienzo de nuevos caminos para los graduados.