El cantante Quevedo y el jugador de baloncesto de la NBA Santi Aldama: la foto viral de sus veranos en La Graciosa cuando eran niños

El vínculo entre el cantante grancanario Quevedo y el jugador de baloncesto de la NBA Santi Aldama (el pasado mes de marzo dijo adiós a su temporada con los Memphis Grizzlies a raíz de una lesión de rodilla), va más allá de la coincidencia generacional o del éxito internacional alcanzado en sus respectivas carreras. Ambos, nacidos en 2001, compartieron parte de su infancia en Las Palmas de Gran Canaria, donde comenzó una amistad que se consolidó durante los veranos que pasaban cuando eran niños con sus respectivas familias en La Graciosa, la más chinija de las Islas Canarias.

En aquellos años, lejos de la notoriedad pública, los dos jóvenes disfrutaban de una vida cotidiana marcada por el entorno natural y la tranquilidad de la octava isla canaria. Este contexto en el paraíso graciosero contribuyó a seguir forjando una relación cercana mientras correteaban y jugaban a las palas por las calles de arena de Caleta del Sebo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, incluso después de que sus caminos profesionales tomaran direcciones muy distintas.

La Graciosa, escenario de una de las nuevas canciones de Quevedo

La relación del artista de música urbana con La Graciosa no solo forma parte de su historia personal, sino que también ha influido en su carrera musical. Su último trabajo discográfico, El Baifo, incluye una canción titulada ‘La Graciosa’, en la que colabora el artista puertorriqueño Elvis Crespo.

El videoclip de este tema fue grabado en la isla el pasado mes de marzo, reforzando así el vínculo emocional y creativo de Quevedo con el único territorio habitado del Archipiélago Chinijo.

Residentes en La Graciosa y miembros de la denominada Peña de la Amistad, participaron como extras en la filmación en Caleta del Sebo. La capital de La Graciosa no es el único lugar que sale en las imágenes, en las que también se puede ver la playa de El Salao o el entorno de las playas de Las Conchas y Lambra.

La anécdota de Quevedo en 'La Resistencia' sobre su amigo Aldama

En 2023, Quevedo, quien en su juventud jugó en el club grancanario de baloncesto Evecan en categoría junior, mencionó a su amigo Aldama durante su participación en el programa La Resistencia (Movistar +), al que acudió para promocionar su primer disco, Donde quiero estar. En la entrevista con David Broncano, el cantante del súper éxito Quédate también hizo referencia a su amistad con otro canario y una de las grandes figuras del fútbol de los últimos tiempos, el tinerfeño Pedri, centrocampista en el F. C. Barcelona.

Durante el programa, se produjo una anécdota en torno a la posición de juego de Aldama, que generó un momento distendido en el plató. Mientras Quevedo decía que su amigo jugaba de ala-pívot, Broncano insistía en que es alero.

Este pique no pasó desapercibido para el jugador de la NBA, quien no dudó en responderle a Broncano en la red social X (antes Twitter) que "menudo triple".

El apoyo mutuo en la música y el deporte

La cercanía entre Quevedo y Aldama sigue viva, a pesar de las exigencias de sus respectivos compromisos profesionales. Quevedo ha sido visto en conciertos luciendo la camiseta de Santi Aldama, en un gesto de apoyo hacia su carrera en la NBA.

Por su parte, Aldama reconoció en una entrevista en 2022 en sport.jotdown.es que intenta introducir la música de su amigo en el vestuario de su equipo.

En declaraciones a ese medio de comunicación, el baloncestista destacó su afinidad con la música de Quevedo, señalando que forma parte de sus gustos habituales.

Santi Aldama y Quevedo, en La Graciosa cuando eran unos niños. / @santialdama

Dos trayectorias internacionales con raíces canarias

Aunque sus carreras se desarrollan en ámbitos diferentes —la música urbana y el baloncesto profesional—, tanto Quevedo como Aldama comparten un origen común que sigue presente en sus vidas. La Graciosa, en este sentido, simboliza no solo un lugar de encuentro en su infancia, sino también un referente emocional que continúa influyendo en su identidad.

Ambos representan una generación de jóvenes canarios que ha logrado proyección internacional sin perder el vínculo con su tierra. Su historia conjunta es un ejemplo de cómo las relaciones personales pueden mantenerse a lo largo del tiempo, incluso cuando el éxito y la distancia geográfica marcan el día a día.