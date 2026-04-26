La Feria de Ganado de Uga reafirma el papel del sector primario en Lanzarote con apoyo al camello canario

La localidad de Uga, en el municipio de Yaiza, volvió a convertirse en el epicentro del sector primario con la celebración de la XVII edición de la Feria Insular de Ganado San Isidro Labrador, desarrollada entre el 23 y el 26 de abril. El evento congregó a cientos de visitantes que pudieron conocer de cerca la actividad ganadera de la isla y valorar su peso en la economía local.

A pesar de los cambios en la distribución del recinto ferial, la organización logró crear un espacio más accesible y acogedor, lo que favoreció la experiencia del público.

La cita permitió exhibir una amplia representación de cabañas ganaderas del municipio y del conjunto de Lanzarote, poniendo de relieve la evolución del sector y su capacidad de adaptación.

Feria de Ganado de Lanzarote en Uga 2026 / La Provincia

Respaldo al sector camellar y al turismo sostenible

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el apoyo explícito al sector camellar, vinculado históricamente a la isla. Durante la feria, se habilitó un espacio informativo de la Asociación de Camelleros de Lanzarote, donde se dio a conocer el valor cultural y económico del camello canario, así como los cuidados que recibe este animal.

La actividad de los camellos está estrechamente relacionada con el turismo sostenible que se desarrolla en el Parque Nacional de Timanfaya, uno de los principales atractivos naturales del archipiélago. En este sentido, la feria sirvió también como escaparate para reforzar la importancia de mantener prácticas respetuosas con el entorno y las tradiciones.

Relevo generacional

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó durante el evento el compromiso de los profesionales del sector, subrayando el papel de las nuevas generaciones en la modernización de la actividad ganadera. Según indicó, el relevo generacional y la visión empresarial están contribuyendo a consolidar un modelo más competitivo y sostenible.

Por su parte, la concejala de Sector Primario, Silvia Santana, puso el foco en la vertiente educativa de la feria. Numerosos centros escolares del municipio participaron en visitas guiadas organizadas durante la jornada del viernes, acercando a los más jóvenes a la realidad del campo y a la importancia de productos como la leche o el queso.

Feria de Ganado de Lanzarote en Uga 2026 / La Provincia

Actividades y tradición para todos los públicos

Más allá de la exposición ganadera, la feria ofreció un programa variado de actividades orientadas a todos los públicos. Entre ellas, destacaron los cursos de cata de quesos dirigidos tanto a adultos como a menores, así como diferentes propuestas lúdicas y culturales que contribuyeron a dinamizar el evento.

La presencia de la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote permitió poner en valor la calidad de los productos locales, especialmente los quesos elaborados en la isla, reconocidos dentro y fuera del archipiélago.

Reconocimiento a los mejores ejemplares

Como es tradición, la feria incluyó la entrega de premios a los mejores ejemplares de ganado, siguiendo criterios técnicos basados en las características raciales y morfológicas. La veterinaria responsable explicó que se valoran aspectos como la pureza de la raza y la adecuación a los estándares establecidos, evitando cruces que puedan afectar negativamente.

Entre los galardonados figuraron Andrés Carmelo Guillén, con el mejor caballo; Leandro de León, por el mejor burro; Ubay Betancort, en la categoría de semental ovino; y la Explotación Rubicón, en semental caprino. También fueron reconocidos distintos lotes de ovejas, cabras y machorras, así como un ejemplar de camello canario perteneciente a Francisco Mesa.

Feria de Ganado de Lanzarote en Uga 2026 / La Provincia

Un sector clave para la economía insular

La feria evidenció el papel fundamental del sector primario en Lanzarote, no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural y social. La apuesta por la innovación, la organización empresarial y la colaboración entre profesionales fueron algunos de los elementos destacados durante el encuentro.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se valoró positivamente la implicación de ganaderos, trabajadores, cuerpos de seguridad y servicios municipales, como la Policía Local y Protección Civil, que garantizaron el correcto desarrollo de las jornadas.

Próximas citas en Uga

Tras el cierre de la feria, la localidad ya se prepara para la celebración de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, previstas para la primera quincena de mayo. Un calendario que mantiene viva la tradición agrícola y ganadera de la zona, reforzando su identidad y su vínculo con el territorio.

En definitiva, la Feria de Uga consolida su papel como escaparate del sector primario lanzaroteño y como punto de encuentro entre tradición, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible.