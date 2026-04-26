El nuevo Teatro Municipal de Arrecife entra en su fase final con capacidad para 380 espectadores

La ciudad de Arrecife se encuentra en la fase final de un proyecto largamente esperado: la creación de su primer teatro municipal. Esta nueva infraestructura cultural, ubicada en el Centro Cívico de Arrecife, está llamada a convertirse en un referente para la programación escénica y artística de la capital lanzaroteña.

Las obras de adaptación avanzan conforme al calendario previsto, según comprobaron recientemente responsables municipales durante una visita técnica. El proyecto supone la transformación de la antigua Sala Polivalente en un espacio moderno, diseñado para acoger una amplia variedad de actividades culturales.

Un teatro versátil y adaptado a diferentes usos

El futuro teatro contará con una superficie útil de 365 metros cuadrados y una capacidad total para 380 personas. Uno de los elementos más innovadores será la instalación de gradas retráctiles o telescópicas, que permitirán modificar la configuración del espacio según las necesidades del evento.

De este modo, el recinto podrá funcionar como un teatro convencional cuando las gradas estén desplegadas, o bien convertirse en un espacio diáfano para acoger presentaciones, conferencias, proyecciones o actividades culturales de formato abierto.

Obras del nuevo Teatro Municipal de Arrecife / La Provincia

Además, el diseño incluye butacas adaptadas para personas con movilidad reducida, en línea con los criterios de accesibilidad que promueven organismos como el IMSERSO, que defiende la eliminación de barreras en espacios públicos.

Equipamiento técnico de última generación

El nuevo equipamiento cultural incorporará sistemas de iluminación y sonido avanzados, pensados para garantizar la calidad de las representaciones. También contará con recursos audiovisuales, como proyector, lo que ampliará las posibilidades de uso del recinto.

Obras del nuevo Teatro Municipal de Arrecife / La Provincia

Formación del personal y preparación para la apertura

De forma paralela a la ejecución de las obras, el personal del Área de Cultura del Ayuntamiento está recibiendo formación específica para el manejo de los nuevos sistemas técnicos. Esta preparación incluye el uso de las gradas retráctiles, los equipos de sonido e iluminación y el resto de herramientas escénicas.

El objetivo es garantizar un funcionamiento adecuado desde el inicio de la actividad y ofrecer un servicio cultural de calidad tanto a la ciudadanía como a los colectivos locales.

Inversión pública y apuesta cultural

El proyecto cuenta con una inversión que supera los 950.000 euros, a los que se suma el correspondiente impuesto indirecto canario (IGIC). Desde el Ayuntamiento se destaca que esta actuación responde a una demanda histórica de la población, que reclamaba un espacio escénico propio en la capital.

La concejalía de Cultura ha subrayado la importancia de disponer de instalaciones adecuadas para fomentar la participación ciudadana y el desarrollo cultural. Por su parte, desde el área de Contratación se pone en valor el esfuerzo inversor realizado para dotar a Arrecife de una infraestructura moderna.

La apertura del Teatro Municipal, prevista en los próximos meses, permitirá ampliar la oferta cultural de Arrecife con programación teatral, musical y eventos de diversa índole. Además, se espera que contribuya a dinamizar la actividad social y económica vinculada al sector cultural.