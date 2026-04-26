Yoné Caraballo (NC) critica la centralización de Proexca y pide mayor representación para Lanzarote

El diputado por Lanzarote y La Graciosa y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Yoné Caraballo, ha cuestionado públicamente la gestión de la empresa pública Proexca al considerar que su actividad se encuentra excesivamente centralizada en la isla de Tenerife.

Según el parlamentario, esta situación genera un desequilibrio territorial que perjudica al conjunto del archipiélago, especialmente a islas como Lanzarote. En su valoración, la concentración de recursos, decisiones estratégicas y oportunidades en un solo territorio no responde a la realidad diversa de Canarias.

Reivindicación de un modelo más equilibrado

Caraballo defiende que entidades públicas como Proexca deben actuar bajo criterios de equidad territorial, garantizando la participación de todas las islas en la planificación económica y en la proyección exterior del archipiélago. En este sentido, subraya que Canarias no puede abordarse desde una visión centralizada, sino desde una perspectiva que tenga en cuenta sus particularidades geográficas y económicas.

El diputado advierte de que la falta de presencia efectiva de Lanzarote en los órganos de decisión limita su capacidad para posicionarse en mercados internacionales, atraer inversiones y respaldar a su tejido empresarial.

Cuestionamiento de la estructura interna

Otro de los aspectos señalados por el dirigente de NC-BC es la composición de la estructura política y técnica de Proexca. Según indica, gran parte de los cargos directivos y del equipo encargado de evaluar proyectos se encuentran radicados en Tenerife, lo que, a su juicio, refuerza una dinámica de “centralismo interno”.

Esta situación, añade, condiciona el acceso a oportunidades profesionales y dificulta una distribución equilibrada de los recursos públicos. Además, considera que este modelo puede afectar negativamente a la cohesión territorial, un principio clave en la gestión de políticas públicas en comunidades insulares.

El papel estratégico de Proexca

La empresa pública Proexca desempeña un papel relevante en la economía canaria, especialmente en ámbitos como la internacionalización empresarial, la promoción de exportaciones y la captación de inversión exterior. Tal como recoge el portal oficial del Gobierno de Canarias, este tipo de organismos son fundamentales para diversificar el modelo productivo y generar empleo de calidad.

Caraballo insiste en que, precisamente por su importancia estratégica, la gestión de Proexca debe basarse en principios de transparencia, inclusión y equilibrio territorial, evitando cualquier tipo de concentración que pueda limitar el desarrollo de determinadas islas.

Petición al Cabildo de Lanzarote

En este contexto, el diputado ha instado al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), a adoptar una postura activa en defensa de los intereses insulares. A su juicio, la institución debe “alzar la voz” ante lo que considera una situación de exclusión.

Caraballo sostiene que Lanzarote no puede quedar al margen de decisiones que afectan directamente a su desarrollo económico, especialmente en un momento en el que la diversificación productiva se presenta como un reto clave para el futuro.

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista en Lanzarote se ha solicitado al Ejecutivo autonómico, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, una revisión del funcionamiento de Proexca. El objetivo es garantizar una representación más justa de todas las islas y evitar dinámicas que puedan interpretarse como centralistas.