La Feria de Saldos de ACEA bate récords en San Bartolomé con 210.000 euros de facturación

La V Feria de Saldos y Oportunidades de ACEA cerró este fin de semana en San Bartolomé con cifras históricas. El evento, celebrado los días 25 y 26 de abril en la Plaza León y Castillo, reunió a más de 1.000 visitantes y generó una facturación directa de 210.000 euros, según los datos facilitados por la organización.

La cita, organizada por la Asociación de Comercios y Empresarios Ajei en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Cabildo de Lanzarote, contó en esta edición con una inversión de 60.000 euros, lo que supone un retorno económico directo de 150.000 euros para las pequeñas y medianas empresas participantes.

Bajo una ambientación inspirada en el Far West, la feria reunió a 32 negocios de distintos puntos de la isla, el doble que en la edición anterior. Aun así, los comercios participantes lograron duplicar sus ventas respecto a 2025, consolidando este evento como una de las principales citas comerciales de oportunidades en Lanzarote.

Además de la actividad comercial, la feria ofreció una programación dirigida a todos los públicos, con ludotecas, hinchables, talleres, food trucks y actividades como el toro mecánico, que se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana.

La organización también destacó el carácter inclusivo del evento, con la puesta en marcha de jornadas sin ruido para personas con sensibilidad auditiva, permitiendo que más familias pudieran disfrutar de la feria en un entorno adaptado.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, la concejala de Comercio, Alma María González, valoró la feria como un motor económico para el municipio. También el alcalde, Isidro Pérez; la consejera de Artesanía y Juventud del Cabildo, Aroa Ravelo; y el presidente de ACEA, Oswaldo Machín, destacaron la colaboración entre instituciones y sector empresarial como clave del éxito de esta edición.