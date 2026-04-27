Inteligencia artificial y realidad virtual en Arrecife para disfrutar de la cultura

La capital de la Isla acoge una iniciativa pionera de dinamización con el lanzamiento de Arrecife Red Cultural de Barrios. Este programa integral nace con la vocación de descentralizar la oferta cultural y tecnológica, llevándola directamente al corazón de cada barrio para fomentar la participación ciudadana y, de forma paralela, reactivar el tejido comercial de las zonas de actuación. El proyecto cuenta con el respaldo económico de la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

El proyecto se marca como prioridad movilizar a los vecinos y vecinas de Argana Alta, Maneje, Valterra, Titerroy o Altavista, entre otros puntos de la ciudad. El objetivo no es solo ofrecer formación artística gratuita y de calidad para todas las edades, sino generar un flujo de personas que dé vida a las calles y plazas, favoreciendo la actividad de los pequeños comercios y negocios de restauración de cada barrio. Las acciones de dinamización comercial buscarán poner en valor la oferta local, vinculando los eventos culturales con el consumo en el entorno más cercano. Para lograr este alcance, una unidad móvil itinerante se desplazará por los barrios participantes, actuando como un faro de creatividad y tecnología.

En ella, la comunidad podrá experimentar con herramientas de realidad virtual e inteligencia artificial. Esta oferta se reforzará con una agenda de masterclasses, ensayos abiertos y festivales que se convertirán en puntos de encuentro social y económico.

Arrecife Red Cultural de Barrios destaca también por su vertiente laboral, comprometiéndose con la formación y contratación de artistas, docentes y técnicos de la propia isla. De este modo, la inversión retorna directamente a los profesionales locales, reforzando el sector cultural y de servicios de Lanzarote. Toda la información y el formulario de preinscripción para las actividades formativas ya se puede ver la web oficial: https://omow.world/mas-que-barrios/arrecife/.

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Esta acción se enmarca en el proyecto Arrecife Red Cultural de Barrios, ejecutado por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa con el respaldo económico de la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife y la ejecución técnica de OMOW Producciones a través de su proyecto Más que barrios, liderado por Rosana.