La isla de Lanzarote registra un crecimiento económico con 13.500 empresarios y 78.550 afiliados a la Seguridad Social

Lanzarote muestra un avance en su economía con el aumento del número de empresas y autónomos. Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, correspondientes al primer trimestre de 2026 y publicados por la Cámara de Comercio de Lanzarote, la isla alcanza un total de 13.500 empresarios, de los cuales 7.454 son autónomos y 6.046 sociedades.

Principales zonas económicas de la Isla

Por municipios, la distribución refleja el peso de las principales zonas económicas de la isla: Arrecife concentra 4.480 empresas, seguida de Tías con 2.167, Teguise con 1.933 y Yaiza con 1.517. Por su parte, San Bartolomé cuenta con 1.314, mientras que Tinajo registra 463 y Haría 373. Estos datos reflejan el crecimiento de la producción insular así como su diversificación en sectores clave como la industria, la construcción, los servicios y la agricultura.

A estos registros se suma el incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, que alcanzaron las 78.550 en 2025, frente a las 76.645 del año anterior, lo que confirma la creación de empleo y el fortalecimiento del mercado laboral en la isla.

El consejero de Empleo del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, señala que “cuando hablamos de empresas y de emprendedores hablamos de libertad, de seguridad y de bienestar real. El empleo permite a las personas construir su futuro y vivir con dignidad. Estos datos reflejan que Lanzarote es una isla que avanza, que crea oportunidades y que apuesta por el desarrollo económico con base en el esfuerzo colectivo”.

Machín resalta también el trabajo del autónomo ya que "representa una parte fundamental del empleo en la isla, muy por encima de la media nacional, lo que demuestra la fuerte cultura emprendedora de Lanzarote y su capacidad para generar proyectos de vida desde la iniciativa propia”, explica.

Lanzarote está en un momento de avance: crece en actividad económica y en iniciativa empresarial

Por su parte, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, valora positivamente la evolución económica, aunque apela a la responsabilidad institucional para seguir consolidando este crecimiento. “Lanzarote está en un momento de avance: crece en actividad económica y en iniciativa empresarial. Pero estos datos no son fruto de la casualidad, sino del trabajo coordinado para activar la economía, apoyar al tejido productivo y generar condiciones favorables para un crecimiento sostenible”, afirma.

Betancort también recalca la necesidad de seguir avanzando en un modelo económico equilibrado. “No se trata solo de crecer”, recalca, “sino de hacerlo con más valor añadido, apostando por la diversificación y defendiendo sectores estratégicos como el turismo, pero también el sector primario, que forma parte de nuestra identidad y nuestro futuro”.

Del mismo modo, el presidente alerta sobre los desafíos que enfrenta el tejido empresarial: “no podemos exigir a las empresas que lideren la creación de empleo mientras soportan una presión fiscal y regulatoria elevada. Es necesario seguir trabajando para generar un entorno más favorable a la inversión y al emprendimiento”, concluye Oswaldo Betancort.