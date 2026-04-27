Susto en la playa de El Reducto: dos niños rescatados a 200 metros de la costa

Lo que parecía un momento de juego en la playa terminó convirtiéndose en una situación de riesgo en cuestión de minutos. El fuerte viento cambió el rumbo de una pequeña embarcación inflable y la empujó mar adentro con dos menores a bordo.

La rápida reacción del equipo de socorrismo evitó un desenlace grave en la playa de El Reducto, en Arrecife, donde el susto se quedó en un rescate sin consecuencias. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado, sobre las 16:45 horas, cuando los socorristas detectaron una embarcación inflable que se alejaba de la costa arrastrada por el viento. En su interior viajaban dos menores, un niño y una niña de 8 y 9 años.

Ante la situación, el equipo de salvamento actuó con rapidez y se lanzó al agua, logrando alcanzar la embarcación y poner a salvo a los pequeños, que ya se encontraban a unos 200 metros del litoral.

Según el parte de servicio, el viento fue el principal desencadenante del incidente, al empujar con rapidez el bote mar adentro. Tras el rescate, los menores fueron entregados a su madre, quien explicó que se había ausentado brevemente para acudir a su vehículo cuando los niños accedieron al agua.

La intervención de los socorristas permitió resolver la situación sin daños personales, evitando así una posible tragedia. El Ayuntamiento de Arrecife mantiene un servicio diario de vigilancia en la playa de El Reducto, uno de los principales arenales de la capital lanzaroteña, que además cuenta con bandera azul y sistemas de señalización adaptados para personas con daltonismo.