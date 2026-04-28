Aena insonorizará 408 casas y una escuela afectadas por el aeropuerto de Lanzarote

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) aprueba una inversión de 3,5 millones de euros como parte del Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto César Manrique-Lanzarote, destinados a la insonorización de 408 viviendas y una escuela infantil, cuyas actuaciones ya están planificadas y se prevé que finalicen a medio plazo, informa Efe.

En la cuarta reunión de seguimiento del Plan, celebrada ayer, asistieron representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Cabildo de Lanzarote y ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y Tías, además de personal de Aena.

En ella, además de la inversión aprobada, se informó de que, tras la finalización de mediciones acústicas, se ha confirmado la necesidad de realizar actuaciones de aislamiento en 627 inmuebles. Asimismo, en otros 49 inmuebles, la financiación y ejecución de las obras queda pendiente de la conformidad de sus propietarios con las soluciones propuestas.

En cuanto al desarrollo del plan, hasta la fecha se han ejecutado las obras de insonorización en 26 viviendas, que ya se encuentran aisladas acústicamente, por un importe de 178.500 euros.

Otros 431 inmuebles se hallan actualmente con obras en fase de ejecución y, paralelamente, se sigue tramitando más solicitudes.

El censo actual del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote asciende a 1.068 viviendas y edificaciones de uso sensible (912 en San Bartolomé, 89 en Arrecife y 67 en el municipio de Tías).

Hasta hoy se han recibido 718 solicitudes, por lo que todavía existe un elevado número de propietarios que aún no han realizado la petición de inclusión en el Plan.

Las actuaciones de insonorización se llevan a cabo en viviendas y edificaciones de uso sensible situadas dentro del ámbito definido por la servidumbre acústica del aeropuerto, delimitada por los niveles sonoros establecidos en la normativa vigente, y que dispongan de licencia de construcción anterior a su aprobación, en septiembre de 2021.

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Para cualquier consulta sobre el proceso de insonorización, los afectados pueden dirigirse a la Oficina de Gestión de los Planes de Aislamiento Acústico en el correo electrónico oficina.paa@ineco.com o del teléfono 91 590 31 70.