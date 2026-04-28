El alcalde de Arrecife declara el 9 de junio sobre las 2.300 multas anuladas

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, declarará como testigo el 9 de junio en la causa abierta por la magistrada Silvia Muñoz, titular de la plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife sobre la presunta anulación de casi 2.300 multas en la que están implicados siete funcionarios municipales.

De León acudirá ante la instructora para ratificar el informe denuncia que el Ayuntamiento de Arrecife registró ante la Fiscalía, en enero del 2026. El alcalde ha aportado a la Justicia el informe interno que encargó el 18 de octubre del año pasado sobre anomalías en las anulaciones de multas desde 2016.

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El alcalde confirmó a los medios tras el pleno del 27 de marzo que había pedido a la Asesoría Jurídica que trasladara a la Fiscalía la investigación interna para depurar las responsabilidades sobre estas anulaciones, de las casi 2.300 multas, por la cuantía cercana a los 600.000 euros.