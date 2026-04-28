Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Kirian - UD Las PalmasBIC de Las CanterasQuevedo La RevueltaTiempo Canarias Puente de MayoFestival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran CanariaCorreos Las PalmasMaspalomas Pride 2026
instagramlinkedin

El Cabildo de Lanzarote moderniza el sector primario con una nueva máquina para legumbres y cereales

El objetivo es abaratar costes de producción y garantizar el mantenimiento de las fincas agrarias de la isla con maquinaria moderna

Visita del presidente, José Betencort, a la Granja Agrícola Experimental.

Visita del presidente, José Betencort, a la Granja Agrícola Experimental. / LP/DLP

Briseida Viera

Briseida Viera

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha sacado a licitación el suministro de una línea completa de máquina clasificadora óptica de legumbres y cereales destinada a la Granja Agrícola Experimental, con un valor estimado de 190.000 euros.

Esta actuación, cofinanciada en un 80% por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y en un 20% con fondos propios de la institución, tiene como objetivo avanzar en la modernización y mecanización integral del sector primario insular, facilitando herramientas que permitan mejorar la productividad y reducir costes.

La Isla necesita seguir avanzando en eficiencia y competitividad

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, resalta que esta inversión responde a una demanda histórica del sector primario de la isla, que necesita seguir avanzando en eficiencia y competitividad. "Con esta nueva máquina clasificadora óptica damos un paso más para completar el proceso de mecanización de los cultivos de legumbres y cereales", expresa Betancort.

También explica que desde el Cabildo se sigue reforzando el papel de la Granja Agrícola Experimental como centro de referencia y ponen a disposición de los agricultores y agricultoras, una maquinaria moderna que les permita optimizar su trabajo, abaratar costes de producción y garantizar el mantenimiento de sus fincas.

María Jesús Tovar, vicepresidenta y responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, asegura que esta licitación “es una grandísima noticia para el sector primario de la isla” y añade que la inversión, cofinanciada por el FDCAN, no es solo una compra de maquinaria, sino que es una apuesta estratégica por el relevo generacional y la rentabilidad de los agricultores.

El Servicio Insular Agrario, a través del Servicio de Mecanización Agraria creado en 1974, ya cuenta con una amplia dotación de maquinaria y aperos destinados a facilitar labores como el arado, rastrillado, siembra o abonado en distintos tipos de cultivo. Con esta nueva incorporación, se completará el proceso productivo, permitiendo la clasificación automatizada de granos y legumbres con mayor precisión y calidad.

Noticias relacionadas y más

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de mayo

Las empresas interesadas en esta licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de mayo de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, primando criterios como la mejor oferta económica y la ampliación del plazo de garantía, con el fin de asegurar tanto la eficiencia del gasto público como la fiabilidad del equipamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria responde a Quevedo: 'Toda la ciudad quiere que lo hagas
  2. Luis García-Viera: un matrimonio que termina en divorcio en la UD Las Palmas
  3. Cabrera Medina, empresa familiar de Lanzarote
  4. El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia
  5. Quevedo incendia La Revuelta: canariedad en prime time, sorpresa de Nueva Línea y una confesión sobre su futuro
  6. Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja
  7. Refugios marinos en el fondo del Puerto de Las Palmas: las estructuras biomiméticas disparan la vida marina
  8. Cómo evitar disgustos en la zona azul de Las Palmas de Gran Canaria: llega una guía práctica para resolver dudas

El Cabildo de Lanzarote moderniza el sector primario con una nueva máquina para legumbres y cereales

El Cabildo de Lanzarote moderniza el sector primario con una nueva máquina para legumbres y cereales

Séptimo arte para los más pequeños: tercer Festival de Cine Infantil Inclusivo de San Bartolomé

Séptimo arte para los más pequeños: tercer Festival de Cine Infantil Inclusivo de San Bartolomé

La isla de Lanzarote registra un crecimiento económico con 13.500 empresarios y 78.550 afiliados a la Seguridad Social

La isla de Lanzarote registra un crecimiento económico con 13.500 empresarios y 78.550 afiliados a la Seguridad Social

La Guardia Civil interviene 230 kilos de pescado ilegal en la Reserva Marina de La Graciosa

La Guardia Civil interviene 230 kilos de pescado ilegal en la Reserva Marina de La Graciosa

Susto en la playa de El Reducto: dos niños rescatados a 200 metros de la costa

Susto en la playa de El Reducto: dos niños rescatados a 200 metros de la costa

La Feria de Saldos de ACEA bate récords en San Bartolomé con 210.000 euros de facturación

La Feria de Saldos de ACEA bate récords en San Bartolomé con 210.000 euros de facturación

Inteligencia artificial y realidad virtual en Arrecife para disfrutar de la cultura

La Feria de Ganado de Uga reafirma el papel del sector primario en Lanzarote con apoyo al camello canario

La Feria de Ganado de Uga reafirma el papel del sector primario en Lanzarote con apoyo al camello canario
Tracking Pixel Contents