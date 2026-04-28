El Cabildo de Lanzarote moderniza el sector primario con una nueva máquina para legumbres y cereales

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha sacado a licitación el suministro de una línea completa de máquina clasificadora óptica de legumbres y cereales destinada a la Granja Agrícola Experimental, con un valor estimado de 190.000 euros.

Esta actuación, cofinanciada en un 80% por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y en un 20% con fondos propios de la institución, tiene como objetivo avanzar en la modernización y mecanización integral del sector primario insular, facilitando herramientas que permitan mejorar la productividad y reducir costes.

La Isla necesita seguir avanzando en eficiencia y competitividad

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, resalta que esta inversión responde a una demanda histórica del sector primario de la isla, que necesita seguir avanzando en eficiencia y competitividad. "Con esta nueva máquina clasificadora óptica damos un paso más para completar el proceso de mecanización de los cultivos de legumbres y cereales", expresa Betancort.

También explica que desde el Cabildo se sigue reforzando el papel de la Granja Agrícola Experimental como centro de referencia y ponen a disposición de los agricultores y agricultoras, una maquinaria moderna que les permita optimizar su trabajo, abaratar costes de producción y garantizar el mantenimiento de sus fincas.

María Jesús Tovar, vicepresidenta y responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, asegura que esta licitación “es una grandísima noticia para el sector primario de la isla” y añade que la inversión, cofinanciada por el FDCAN, no es solo una compra de maquinaria, sino que es una apuesta estratégica por el relevo generacional y la rentabilidad de los agricultores.

El Servicio Insular Agrario, a través del Servicio de Mecanización Agraria creado en 1974, ya cuenta con una amplia dotación de maquinaria y aperos destinados a facilitar labores como el arado, rastrillado, siembra o abonado en distintos tipos de cultivo. Con esta nueva incorporación, se completará el proceso productivo, permitiendo la clasificación automatizada de granos y legumbres con mayor precisión y calidad.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de mayo

Las empresas interesadas en esta licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de mayo de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, primando criterios como la mejor oferta económica y la ampliación del plazo de garantía, con el fin de asegurar tanto la eficiencia del gasto público como la fiabilidad del equipamiento.