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Cabreo por el vídeo de una influencer en Lanzarote: “Me llevo de recuerdo un cacho de volcán”

La creadora de contenido asegura después que era una broma, pero las imágenes desatan críticas por normalizar conductas que dañan espacios naturales de Canarias

Influencer desata la polémica en Lanzarote por llevarse “un cacho de volcán” de recuerdo

Influencer desata la polémica en Lanzarote por llevarse “un cacho de volcán” de recuerdo

Mar Molina

Un vídeo grabado en Lanzarote ha reabierto el debate sobre el turismo irresponsable en Canarias y el respeto a los espacios naturales protegidos. La protagonista es una creadora de contenido conocida como Shannis, que compartió unas imágenes en las que aparece guardando una piedra volcánica en su bolso mientras pronuncia una frase que ha provocado una oleada de críticas: “Me llevo de recuerdo un cacho de volcán”.

La publicación, difundida en TikTok, acumuló miles de visualizaciones en pocas horas y generó una fuerte reacción entre usuarios que reprocharon el mensaje lanzado a sus seguidores. Muchos recordaron que retirar piedras, arena o material geológico de enclaves naturales no solo está mal visto, sino que puede conllevar sanciones económicas.

Críticas por fomentar comportamientos dañinos

Aunque la autora suele utilizar un tono humorístico en sus redes sociales, numerosos usuarios consideran que este tipo de contenidos puede contribuir a normalizar acciones perjudiciales para el entorno.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron advertencias sobre el impacto que tiene extraer piedras volcánicas del paisaje insular, especialmente en territorios como Lanzarote, donde el valor geológico y ambiental forma parte de la identidad de la isla y de su principal atractivo turístico.

Muchos internautas señalaron además que una publicación con gran alcance puede animar a otros visitantes a imitar el gesto, multiplicando un problema que las administraciones llevan años tratando de frenar.

La influencer dice que fue una broma

Tras la polémica generada, la creadora respondió a las críticas asegurando que en ningún momento se llevó la piedra y que todo formaba parte de una broma para su canal.

Según explicó posteriormente, acabó dejando el material en su lugar. Sin embargo, esa aclaración no frenó el malestar de parte de la comunidad digital, que reclamó una rectificación más clara y mensajes de concienciación sobre la protección del patrimonio natural canario.

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No es la primera vez que escenas similares generan controversia en el Archipiélago. En los últimos años se han difundido varios vídeos de turistas recogiendo arena, rofe o piedras en distintos enclaves de Lanzarote y Fuerteventura.

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