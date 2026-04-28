Séptimo arte para los más pequeños: tercer Festival de Cine Infantil Inclusivo de San Bartolomé

El municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, celebra desde este lunes 27 y hasta el jueves 30 de abril la tercera edición del Festival Internacional de Cine Infantil Inclusivo con el objetivo de reafirmar su compromiso con la cultura y la educación. El evento está dirigido al público escolar y se desarrolla en el Teatro Municipal de la localidad.

En esta tercera edición se incluirá la proyección de cortometrajes internacionales dirigidos a más de 700 escolares del municipio, cada uno de ellos adaptados a diferentes etapas del desarrollo del alumnado.

La finalidad de esta actividad es utilizar el cine como herramienta transformadora y educativa, así lo mencionaba el alcalde de la ciudad, Isidro Pérez, quien afirmó que: "tras la gran acogida entre la comunidad educativa en ediciones anteriores, seguimos reforzando este proyecto que convierte al cine en un recurso pedagógico de enorme valor". El alcalde también resaltó que el lenguaje audiovisual conecta de forma directa con los más jóvenes, permitiendo transmitir valores como el respeto, la empatía y la solidaridad de una manera cercana y efectiva.

Los centros participantes y calendarios por día

El festival contará con la asistencia de varios colegios del municipio a lo largo de la semana. El lunes 27 de abril acudirá el CEIP Ajei con alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. El martes 28 será el turno del CEIP Playa Honda, con estudiantes de 3º, 4º y 5º. El miércoles 29 participarán el CEIP Alexis Tejera, con alumnado de 4º y 5º, y el CEIP Güime, que asistirá con todo su alumnado de Primaria.

Temáticas de las obras audiovisuales

Tal y como explicó la concejala de Cultura, Carmen Medina, los cortos abordan asuntos como la inclusión, la diversidad, la amistad, el cuidado del medio ambiente y el impacto de la tecnología, con propuestas pensadas para el público infantil. "Este festival demuestra que la cultura es un derecho universal y que debe llegar a todas las edades, contribuyendo a formar una ciudadanía más crítica, sensible y comprometida", subrayó la concejala.

Estefanía Luzardo, concejala de educación, reafirmó el valor pedagógico que supone para los infantes la participación en este tipo de actos y mencionó que: "Este festival complementa el trabajo que se realiza en las aulas, ofreciendo al alumnado una experiencia educativa diferente que fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la participación activa".

Pequeños jueces de sí mismos

Una de las características de este encuentro audiovisual es que los niños participarán de forma activa en todo momento, hasta el punto de convertirse en sus propios jueces. Las niñas y niños asistentes podrán votar sus cortometrajes favoritos, contribuyendo así a la elaboración del palmarés final y desarrollando su criterio artístico desde edades tempranas. Con esta iniciativa se busca fomentar un modelo de festival participativo, inclusivo y con vocación internacional, reforzando una apuesta por la educación, la cultura y la igualdad de oportunidades.