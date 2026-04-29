El Cabildo de Lanzarote certifica la vulnerabilidad para la regularización de personas migrantes

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha un procedimiento para facilitar la emisión de certificados de vulnerabilidad, un requisito necesario en determinados casos dentro del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España.

Esta medida se enmarca en lo establecido por el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril, que regula esta vía excepcional para personas en situación administrativa irregular.

El certificado debe ser expedido por servicios sociales públicos o por entidades autorizadas, y acredita condiciones de vulnerabilidad social.

Organización para evitar saturación

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha señalado que este procedimiento requiere una coordinación clara entre administraciones para evitar colapsos en los servicios públicos. Según ha indicado, el objetivo es garantizar que las solicitudes se tramiten con criterios homogéneos y que se pueda dar respuesta a una realidad social que necesita mecanismos ágiles.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, ha explicado que los servicios especializados del Cabildo asumirán aquellos casos que no puedan ser atendidos desde los municipios, con el fin de adaptar la atención a las circunstancias específicas de cada persona.

Cómo solicitar el certificado de vulnerabilidad

El Área de Bienestar Social e Inclusión será la encargada de gestionar estos certificados en situaciones concretas. Por ejemplo, las mujeres atendidas en el Servicio de Información y Atención a la Mujer deberán solicitar cita directamente en este departamento.

En otros casos, como personas usuarias del comedor social de Arrecife, residentes en albergues o vinculadas a entidades sociales como Flora Acoge, podrán tramitar la solicitud mediante cita telefónica. Estas serán atendidas en la Oficina de La Paciencia a través del Servicio Especializado de Inclusión e Intervención Social.

Asimismo, el certificado también podrá ser emitido por entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, como Fedemilanz o Acciones Unidas.

Requisitos para acceder al procedimiento

Este certificado está dirigido a un perfil concreto: personas adultas en situación irregular que no formen parte de una unidad familiar, que no hayan solicitado protección internacional y que cuenten con una oferta de empleo, contrato o compromiso de contratación por parte de una empresa.

Se trata de uno de los requisitos necesarios dentro del proceso extraordinario, que busca regularizar la situación administrativa de determinados colectivos en España.

Plazos y vías de presentación

El procedimiento de regularización estará abierto hasta el 30 de junio. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática mediante certificado digital o presencialmente con cita previa en oficinas de Correos, gestionada a través del teléfono 060.

La activación de este mecanismo en Lanzarote responde a la necesidad de dar cobertura a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sin regularización administrativa. La intervención de los servicios sociales resulta clave para evaluar cada caso y garantizar que el procedimiento se aplique conforme a los criterios establecidos.