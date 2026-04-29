Costa Teguise celebra el Día Internacional del Jazz con música en directo el próximo 1 de mayo

La localidad turística de Costa Teguise acogerá el próximo 1 de mayo una nueva edición del Costa Teguise International Jazz Day, una iniciativa cultural que busca acercar este género musical al público en un entorno al aire libre. El evento se desarrollará entre las 18:30 y las 22:00 horas en la Plaza Tenerife, situada en la calle Las Olas, cerca de la playa de Las Cucharas.

Se trata de la segunda edición de esta cita en la isla, que se suma a la conmemoración del Día Internacional del Jazz, una jornada reconocida a nivel global por su valor cultural y social.

Un cartel con artistas nacionales e internacionales

El programa musical contará con la actuación del Deelee Dubé Jazz Quintet, formación liderada por la reconocida cantante británica Deelee Dubé, así como del Cristophfer Pérez Trío. A estos conciertos se sumarán colaboraciones especiales de los músicos David Muñoz y Ancor Miranda.

La jornada finalizará con un DJ set a cargo de Lunicu, también conocido como Nico Panna, que pondrá el cierre a una velada pensada para disfrutar de la música en directo en un ambiente abierto y accesible.

Cartel de la segunda edición de Costa Teguise International Jazz Day 2026 / La Provincia

La UNESCO proclamó el Día Internacional del Jazz en 2011

El evento coincide con una fecha señalada para el mundo de la música. El Día Internacional del Jazz, que se celebra cada 30 de abril, fue proclamado en 2011 por la UNESCO con el objetivo de destacar el papel del jazz como herramienta de diálogo intercultural.

Este género musical, que hunde sus raíces en la historia de las comunidades afroamericanas, ha estado ligado a movimientos en favor de los derechos civiles, la igualdad y la lucha contra la discriminación. Figuras como Nina Simone defendieron el jazz no solo como música, sino como una forma de expresión social y política.

Entrada gratuita a los conciertos

El Costa Teguise International Jazz Day se presenta como una propuesta cultural abierta, con entrada libre y dirigida a todos los públicos. La combinación de conciertos en directo y el entorno costero convierte esta iniciativa en una alternativa para disfrutar de la música en un ambiente cercano.

Con esta segunda edición, Costa Teguise refuerza su apuesta por eventos culturales vinculados a fechas internacionales, consolidándose como un punto de encuentro para la música en directo en Lanzarote.