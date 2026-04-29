El "mejor restaurante de comida canaria en Lanzarote" que conquista por sus precios y está decorado con mensajes de sus clientes en las paredes

En el interior de Lanzarote, alejado de las zonas más turísticas, se encuentra Casa Juan Ramón, un establecimiento que desde 1990 ofrece cocina canaria tradicional en un ambiente singular.

Situado en el pueblo de Conil, en el municipio de Tías, este local ha logrado consolidarse como uno de los referentes para quienes buscan comida casera elaborada con productos locales.

Uno de los elementos más característicos del restaurante es su decoración: las paredes están cubiertas de mensajes escritos por los propios clientes a lo largo de los años, convirtiendo el espacio en una especie de libro colectivo lleno de recuerdos y anécdotas.

Platos tradicionales con producto local

La propuesta gastronómica de Casa Juan Ramón se basa en recetas típicas canarias y en el uso de producto de cosecha propia. Su carta incluye tanto tapas como raciones, con especial protagonismo de platos como las garbanzas, el salpicón de atún con huevas, las papas arrugadas, así como carnes tradicionales como el conejo frito o la carne de cochino.

Los comensales destacan también la calidad de sus postres caseros, entre ellos la tarta de queso con dulce de leche sin gluten, una opción que amplía la oferta para personas con necesidades alimentarias específicas.

Para la cuenta de Intagram @vicky_mumlife es "el mejor restaurante de cocina canaria de Lanzarote".

Precios asequibles y ambiente cercano

Otro de los aspectos valorados por quienes visitan el restaurante es su relación calidad-precio. El ticket medio se sitúa entre los 15 y 20 euros por persona, lo que lo convierte en una opción accesible dentro de la oferta gastronómica de la isla.

El local cuenta además con facilidad de aparcamiento, un detalle práctico que mejora la experiencia, especialmente para quienes se desplazan desde otras zonas de Lanzarote.

Horarios y reconocimiento

Casa Juan Ramón abre de miércoles a domingo, con horario de tarde los miércoles (19:00 a 23:00) y servicio de mediodía de jueves a domingo (13:30 a 18:00), permaneciendo cerrado lunes y martes.

El establecimiento ha sido reconocido con dos soles en la Guía Repsol, una distinción que pone en valor su propuesta dentro del panorama culinario nacional.