El PSOE exige al Cabildo de Lanzarote explicaciones por no rescindir el contrato de las residencias de ancianos a Amavir tras las deficiencias detectadas

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha solicitado explicaciones públicas al presidente de la institución, Oswaldo Betancort, por la ausencia de medidas ante los incumplimientos detectados en las residencias gestionadas por la empresa Amavir en Tías y Haría. La formación política considera que la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas semanas justifica una actuación más contundente por parte de la administración insular.

La portavoz socialista, Ariagona González, ha planteado directamente la duda sobre por qué no se ha procedido a la resolución del contrato, a pesar de que las deficiencias señaladas afectan, según denuncia, a aspectos esenciales como la atención, la seguridad y la dignidad de las personas mayores residentes.

Deficiencias en alimentación

Entre los problemas señalados, el PSOE menciona irregularidades relacionadas con la alimentación —como la reducción de raciones—, así como la convivencia de usuarios con perfiles que no serían adecuados para un entorno geriátrico. También se apunta a una supuesta falta de seguimiento especializado y a incidentes que podrían haber comprometido la seguridad dentro de los centros.

Estas cuestiones, según González, son especialmente preocupantes al tratarse de un servicio público dirigido a personas en situación de dependencia. En este sentido, recuerda que las administraciones tienen la obligación de garantizar una atención adecuada en los recursos sociosanitarios.

El PSOE denuncia “pasividad política”

Desde el Grupo Socialista se advierte de que, si el Cabildo tenía conocimiento previo de estas deficiencias y no actuó, se estaría ante una situación de “pasividad política” preocupante. La formación también critica que no se haya impulsado una comisión de investigación para esclarecer los hechos.

En esta línea, González reprocha que tanto el presidente del Cabildo como el consejero responsable no hayan ofrecido explicaciones públicas ni hayan adoptado medidas que aporten transparencia. A su juicio, esta actitud genera incertidumbre entre las familias de las personas residentes.

Preocupación creciente entre las familias

El PSOE insiste en que la falta de información incrementa la preocupación de las familias, que demandan garantías sobre la calidad del servicio que reciben sus mayores. La portavoz socialista concluye que las personas dependientes “merecen una respuesta clara y una actuación decidida” por parte de las instituciones públicas.

Mientras tanto, el debate sobre la gestión de las residencias en Lanzarote continúa abierto, con la mirada puesta en las posibles decisiones que adopte el Cabildo en las próximas semanas.