Arrecife limpia un solar insalubre con presencia de ratas y basura y trasladará el coste al propietario

El Ayuntamiento de Arrecife ha decidido intervenir de forma directa en un solar ubicado en el barrio de La Vega, tras constatar su estado de abandono y los riesgos sanitarios asociados. La parcela, situada entre las calles Norte y Brasilia, se había convertido en un punto de acumulación de residuos y enseres, generando preocupación entre los vecinos por la presencia de ratas.

La actuación municipal se produce después de que el propietario del terreno no respondiera a los requerimientos realizados por la administración local para que procediera a su limpieza y mantenimiento.

Un problema persistente denunciado por los vecinos

Según ha informado el consistorio, la situación del solar no es reciente. Durante los últimos meses se habían registrado varias denuncias ciudadanas alertando del deterioro del espacio. En concreto, constan avisos en marzo y abril de 2026, así como otro en mayo de 2025, en los que ya se solicitaba la limpieza del terreno y la adopción de medidas de desratización.

Solar lleno de basura en el barrio de La Vega, en Arrecife (Lanzarote). / La Provincia

El solar, con una profundidad aproximada de tres metros, había ido acumulando progresivamente basura y objetos abandonados. Esta situación no solo afectaba a la imagen del entorno urbano, sino que también suponía un riesgo para la salud pública, especialmente por la proliferación de roedores.

Intervención de varias áreas municipales

Ante la falta de respuesta del titular del solar, el Ayuntamiento ha optado por ejecutar una actuación subsidiaria. Esta intervención implica que será la propia administración la que asuma inicialmente los trabajos necesarios, aunque posteriormente trasladará el coste al propietario.

La operación está siendo coordinada por varias concejalías, entre ellas las de Limpieza, Sanidad, Vías y Obras, así como la Policía Local. Esta última ha jugado un papel clave en la evaluación previa del terreno, utilizando incluso medios técnicos como drones para analizar el estado del interior del solar.

Solar lleno de basura en el barrio de La Vega, en Arrecife (Lanzarote). / La Provincia

Además, se ha procedido al vallado de un terreno colindante como medida preventiva, con el objetivo de evitar nuevos vertidos y mejorar la seguridad en la zona.

Marco legal: obligaciones de los propietarios

La actuación del Ayuntamiento se basa en la normativa municipal vigente. En concreto, la ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 30, de 11 de marzo de 2026, establece claramente las obligaciones de los propietarios de solares.

El artículo 22 de dicha ordenanza recoge que los titulares deben mantener sus parcelas en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público. Por su parte, el artículo 23 contempla la posibilidad de que la administración actúe de forma subsidiaria en caso de incumplimiento, repercutiendo posteriormente los gastos al responsable.

Asimismo, el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas, tal y como establece el artículo 56 de la misma normativa.

Limpieza, desratización y sellado del solar

La intervención prevista incluye varias actuaciones urgentes. Entre ellas destacan la retirada de residuos acumulados, la desratización del espacio y el sellado del solar para evitar nuevos accesos o vertidos incontrolados.

Dado que los servicios municipales de limpieza no pueden operar directamente debido a la profundidad del terreno, ha sido necesaria la colaboración de otros recursos técnicos y humanos para garantizar una actuación eficaz.

El concejal de Limpieza, Jacobo Lemes, ha señalado que el Ayuntamiento ha agotado todas las vías administrativas antes de tomar esta decisión. Según explicó, la gravedad de la situación y el riesgo para la salud pública obligaban a actuar con rapidez.

Repercusión de costes al propietario

Una vez finalicen los trabajos, el Ayuntamiento procederá a reclamar al propietario del solar el importe total de la intervención. Esta medida está contemplada en la normativa y busca garantizar que el mantenimiento de los terrenos privados no recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía.

Desde el consistorio insisten en que este tipo de actuaciones no son excepcionales, sino que responden a la necesidad de hacer cumplir las ordenanzas municipales y preservar las condiciones de habitabilidad en los barrios.

El Ayuntamiento recuerda que los vecinos pueden comunicar incidencias relacionadas con limpieza o salubridad a través de los canales oficiales municipales, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida en la ciudad.