El Cabildo de Lanzarote adjudica la digitalización de la red de oficinas turísticas con fondos europeos Next Generation

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso más en su estrategia de modernización del sector turístico tras adjudicar el proyecto de homogeneización y mejora de la Red de Oficinas de Información Turística. La iniciativa, que cuenta con una inversión total de 359.279,25 euros, será ejecutada por la empresa IURBAN DIGITAL TOURISM, S.L..

El proyecto está financiado íntegramente por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objetivo: una atención homogénea y de calidad

La actuación pretende unificar criterios y mejorar la calidad del servicio que se presta en las oficinas turísticas de la isla. El objetivo es que cualquier visitante reciba información actualizada, coherente y adaptada a las nuevas tecnologías, independientemente del punto en el que solicite atención.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que esta adjudicación representa un avance relevante en la hoja de ruta insular hacia la digitalización. Según explicó, la incorporación de herramientas tecnológicas permitirá ofrecer una atención más personalizada y eficiente desde la llegada del turista.

Mejora de la experiencia y gestión de datos

Además de modernizar la atención directa al visitante, el proyecto también contempla optimizar la recogida y análisis de datos turísticos. En este sentido, desde el área de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo subrayan que la iniciativa facilitará disponer de información más precisa sobre los intereses y comportamientos de los turistas.

Esta capacidad de análisis permitirá a la administración tomar decisiones basadas en datos reales, favoreciendo un modelo turístico más sostenible, competitivo y adaptado a las demandas actuales.

Un plazo de ejecución de cinco meses

El contrato establece un plazo de ejecución de cinco meses desde su formalización. Durante este periodo se llevarán a cabo tanto mejoras en las infraestructuras físicas de las oficinas como la incorporación de equipamiento tecnológico avanzado.

Entre las actuaciones previstas se incluyen sistemas que faciliten la interacción multicanal con los visitantes, agilizando la comunicación y el acceso a la información.