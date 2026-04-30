El Consejo de Aguas de Lanzarote licita 1,4 millones en obras hidráulicas para prevenir inundaciones en Arrecife y Haría

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha puesto en marcha un nuevo paquete de actuaciones destinadas a reforzar la seguridad hidráulica en la isla. En total, se han sacado a licitación dos proyectos por un importe cercano a 1,4 millones de euros, centrados en la mejora de la red de pluviales en Arrecife y en la adecuación de barrancos en el municipio de Haría, en el norte de la Isla.

Las obras, publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, forman parte de una estrategia más amplia para reducir el riesgo de inundaciones y optimizar la evacuación del agua en episodios de lluvias intensas, un fenómeno que en los últimos años ha generado incidencias en distintos puntos de la isla.

Actuación clave en el barrio de Argana Alta, en Arrecife

Una de las principales intervenciones se desarrollará en Argana Alta, donde se destinarán 964.892,11 euros a la mejora del drenaje de aguas pluviales. El plazo previsto de ejecución es de ocho meses.

El proyecto contempla la corrección de puntos críticos donde se acumula el agua en episodios de lluvia. Para ello, se prevé la instalación de nuevos imbornales, la mejora de colectores y la adaptación de la red existente. Estas actuaciones buscan aumentar la capacidad del sistema para canalizar el agua de forma más eficiente, reduciendo así posibles anegaciones en zonas urbanas.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del propio Consejo Insular de Aguas, Oswaldo Betancort, ha destacado la importancia de estas obras, señalando que permitirán actuar sobre puntos sensibles y mejorar el comportamiento de la red pluvial.

Limpieza y adecuación de barrancos en Haría

El segundo proyecto se centra en el municipio de Haría, donde se invertirán 461.779,02 euros en trabajos de limpieza y acondicionamiento de varios cauces naturales. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Las actuaciones se desarrollarán en los barrancos de Trujillo, Tenesía, Elvira Sánchez, Curbelo-Chafariz y La Negra. Los trabajos incluirán la retirada de sedimentos y arrastres, la limpieza de vegetación y la mejora del curso natural del agua para facilitar la escorrentía.

Este tipo de intervenciones resulta fundamental para evitar obstrucciones que puedan provocar desbordamientos durante episodios de lluvias intensas, especialmente en zonas donde el relieve y la acumulación de materiales dificultan el flujo del agua.

Un plan insular con 6,4 millones de euros

Ambas actuaciones se integran dentro de un programa más amplio aprobado el pasado 20 de marzo por el Consejo Insular de Aguas, que contempla inversiones superiores a 6,4 millones de euros en toda la isla. El objetivo es reforzar infraestructuras hidráulicas, mejorar redes de drenaje y acondicionar cauces naturales.

Desde el área de Aguas del Cabildo, el consejero Domingo Cejas subrayó que estas obras responden a la necesidad de actuar con rapidez ante los efectos de fenómenos meteorológicos adversos, recordando los episodios de inundaciones registrados hace aproximadamente un año en Arrecife y otros municipios.

Además, destacó la colaboración entre distintas administraciones, entre ellas el Gobierno de Canarias, el propio Consejo Insular y el Consorcio, como clave para agilizar la ejecución de estas infraestructuras.

Plazos y procedimiento de licitación

Las empresas interesadas en ejecutar estos proyectos podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de junio, a través de un procedimiento abierto simplificado. Este sistema busca agilizar la adjudicación y permitir que las obras comiencen en el menor plazo posible.