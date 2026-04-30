Tías defiende la antena de Masdache que rechazan los vecinos para mejorar "la cobertura móvil y la seguridad" en la zona
El Ayuntamiento subraya que la nueva estación base de telecomunicaciones cuenta con todas las autorizaciones necesarias, incluyendo las aeronáuticas y medioambientales
El Ayuntamiento de Tías celebró ayer miércoles en Masdache la última reunión de su ronda anual de encuentros con vecinos, una iniciativa que ha recorrido los distintos núcleos del municipio con el objetivo de reforzar la comunicación directa con la ciudadanía.
Durante la sesión, el grupo de gobierno abordó diferentes asuntos de interés local, aunque uno de los temas que centró la atención fue la instalación de una estación base de telecomunicaciones en esa localidad.
Vecinos de Masdache han expresado el rechazo a esa infraestructura ya que consideran que está "en suelo protegido incluido en el Plan Especial de La Geria" y próxima a viviendas y una cancha deportiva.
Respaldo municipal a la antena de telecomunicaciones
El grupo de gobierno, formado por el PSOE y el edil de Podemos, detallaron el proceso administrativo seguido para la tramitación de esta infraestructura, subrayando que se trata de una actuación considerada de interés general. Según se explicó, su finalidad es mejorar aspectos clave como la cobertura móvil, la conectividad digital y la seguridad en la zona.
Desde el consistorio se insistió en que el expediente cuenta con todos los informes técnicos, jurídicos y sectoriales favorables, incluyendo autorizaciones vinculadas a normativa aeronáutica y medioambiental
Balance de los encuentros en todo el municipio
Con esta reunión en Masdache, el Ayuntamiento da por finalizado un ciclo de encuentros que también ha pasado por localidades como Puerto del Carmen, La Asomada, Mácher, Conil y el propio casco de Tías.
El Ayuntamiento destaca que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Además, permiten adaptar las políticas municipales a la realidad de cada localidad.
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