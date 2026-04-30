Vecinos de Masdache cuestionan la versión del Ayuntamiento de Tías sobre la antena de telecomunicaciones

El debate sobre la instalación de la base de telecomunicaciones en Masdache, en el municipio de Tías, sigue generando controversia. Un grupo de vecinos ha expresado este jueves su desacuerdo con la versión ofrecida por el Ayuntamiento tras la reunión celebrada ayer en la localidad.

Según trasladan, el encuentro no respondió a las expectativas de participación ciudadana. Consideran que, lejos de ser una sesión informativa abierta al diálogo, la cita evidenció una postura previamente definida por parte del grupo de gobierno municipal.

Críticas al desarrollo de la reunión

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los asistentes fue la amplia representación institucional. A diferencia de otros encuentros, en los que la presencia municipal había sido más reducida, en esta ocasión acudieron hasta nueve miembros del gobierno local, junto a una presentación técnica detallada del expediente de la antena.

Los vecinos interpretan este despliegue como un intento de respaldar una decisión ya tomada, en lugar de fomentar un intercambio de opiniones. En su valoración, el objetivo principal habría sido justificar la actuación y reforzar su imagen pública.

Torreta de telecomunicaciones instala en Masdache / La Provincia

Falta de respuestas

Durante la reunión, los asistentes plantearon diversas preguntas relacionadas con el proyecto que, aseguran, no obtuvieron respuesta. Entre ellas, destacaron la posibilidad de haber estudiado alternativas para mejorar la cobertura móvil en la zona.

En este sentido, recuerdan que la normativa vigente establece la necesidad de garantizar el servicio, pero no impone una única solución técnica.

Otra de las cuestiones planteadas fue la ausencia de un informe de impacto medioambiental. Los vecinos consideran que, aunque no sea obligatorio en todos los casos, su elaboración sería coherente con los criterios que el propio Ayuntamiento aplica en otros proyectos, como instalaciones energéticas.

Preocupación por la seguridad de la antena

Además del impacto visual y ambiental, también surgieron dudas sobre la seguridad de la instalación. En concreto, se preguntó por la existencia de un informe geotécnico, teniendo en cuenta que la infraestructura se ubica en un terreno de origen volcánico, característico de Lanzarote.

Según los vecinos, esta cuestión tampoco fue aclarada durante el encuentro, lo que incrementa la incertidumbre sobre las condiciones del proyecto.

Antena de telefonía en Masdache, en el muncipio de Tías / La Provincia

Postura del Ayuntamiento y reclamaciones vecinales

De acuerdo con los asistentes, la principal argumentación del grupo de gobierno se centró en la obligación legal de garantizar la cobertura móvil. Incluso se llegó a plantear que no hacerlo podría derivar en responsabilidades legales.

Sin embargo, los vecinos consideran que esta explicación resulta insuficiente, ya que no contempla el análisis de alternativas menos impactantes ni refleja una voluntad de consenso.

Petición de mayor transparencia y diálogo

Ante esta situación, el colectivo vecinal sostiene que la reunión no cumplió con los principios básicos de transparencia, participación y respeto en la gestión pública. Reclaman que se abra un proceso real de diálogo en el que se valoren distintas opciones técnicas y se tengan en cuenta las características del entorno.

Asimismo, insisten en la necesidad de compatibilizar la mejora de las telecomunicaciones con la protección del paisaje y la seguridad del territorio, dos aspectos especialmente sensibles en una zona como Masdache.