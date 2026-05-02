Arrecife licita el servicio de cerrajería para proteger a mujeres en riesgo

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife licita el Servicio de Cerrajería para la Protección de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un recurso especializado que el Consistorio impulsa desde 2021 y que responde a una necesidad social creciente y urgente.

La nueva licitación se produce en un contexto marcado por la gravedad y persistencia de la violencia de género. A escala autonómica e insular, los datos reflejan igualmente la dimensión del problema. Entre abril y junio de 2025 se registraron 156 denuncias en Fuerteventura, 1.360 en Gran Canaria, 180 en Lanzarote, seis en El Hierro, 16 en La Gomera, 60 en La Palma y 1.357 en Tenerife, en su mayoría por delitos de lesiones y malos tratos.

En el caso concreto de Arrecife, los juzgados de su partido judicial contabilizaron 673 delitos ingresados por violencia sobre la mujer a lo largo de 2025. Además, en Lanzarote, el servicio de atención 1-1-2 registró 1.118 llamadas en 2024, evidenciando la magnitud de esta realidad y reforzando la necesidad de seguir impulsando mecanismos eficaces de protección para las víctimas de violencia de género.

En este contexto, el servicio de cerrajería municipal se consolida como un recurso clave para garantizar la seguridad inmediata en los hogares de las víctimas, evitando situaciones de riesgo ante posibles accesos de sus agresores. «Detrás de cada cifra hay una mujer, una familia, una historia de violencia que debemos proteger con todos los medios a nuestro alcance. Este servicio no es solo una actuación técnica, es una herramienta de seguridad y dignidad para quienes necesitan rehacer su vida en un entorno seguro», subraya la concejala de Bienestar Social, Maite Corujo.

Este servicio da continuidad al ya existente, incorporando mejoras relevantes no contempladas en contratos anteriores, que ofrecen un atractivo al servicio en pro de la confidencialidad y coordinación del mismo.

El protocolo de actuación establece que, una vez recibida la solicitud en la Policía Local de Arrecife, será este cuerpo de seguridad el encargado de activar el servicio con la empresa adjudicataria, que deberá actuar en un plazo máximo de 24 horas para proceder al cambio de cerraduras en la vivienda. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 8.014,30 euros (7.490 euros sin impuestos) y un valor estimado de 14.980 euros y tendrá una duración de dos años, con posibilidad de una prórroga por dos años más.

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Las empresas interesadas en este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de mayo de 2026 a las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias), exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.