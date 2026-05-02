Memoria Digital de Lanzarote, 30 años de memoria donados

En los últimos meses se han multiplicado las donaciones de colecciones particulares, permitiendo que se enriquezca el archivo de Memoria Digital de Lanzarote, con cientos de imágenes y decenas de películas que se han podido incorporarse a la web pública (www.memoriadelanzarote.com) y que ahora el ciudadano de la Isla puede consultar desde cualquier lugar.

En lo que respecta a las películas y vídeos domésticos, se han sumado grabaciones en formatos como Super 8 mm o VHS, que documentan escenas familiares, paisajes y celebraciones populares de las décadas de 1960 a 1990.

Entre los nuevos fondos audiovisuales incorporados destacan las aportaciones de Paco Rivero (Fundación Néstor Álamo), Juan José Pacheco, Maxi Ferrer, José Luis Arráez, el Centro de Cultural Audiovisual de Gran Canaria, Biblioteca Universitaria de la ULPGC, FEDAC, Frede Pérez Dorta, Ángel Corujo, Juan Cabrera Bermúdez, Aldo Brito o Juan Lasso Cabrera.

Película ‘La Octava Isla’

Sobre el material fílmico donado, se ha hecho una restauración de la copia original de la película La Octava Isla, del cineasta grancanario Pedro Siemens, un film en 16 mm depositado en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria. Se han restaurado las imperfecciones físicas por envejecimiento químico de la cinta (principalmente polvo y parpadeo), que suele ocurrirle a las películas antiguas de celuloide.

Entre las colecciones fotográficas recientemente digitalizadas y publicadas por Memoria Digital Lanzarote, figuran los fondos de Juan Antonio Martín Cabrera, Julia Cabrera Reyes, Los Buches, Eduardo Hernández Pacheco (Patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid), Luis Lachambre, Francisco Montelongo, la familia Borges Ferrer, María del Mar Vera, Jaime O’Shanahan (Biblioteca de la ULPGC), Mariano de León, Rosario Duque o Ángel Corujo.

En plena pesca submarina. / La Provincia

En total, son decenas de vídeos y centenares de imágenes que pueden verse públicamente en la web y que contribuyen a salvaguardar la historia audiovisual de la Isla. La consejera del Centro de Datos, Ascensión Toledo, manifesta públicamente su agradecimiento a todos los donantes ya que, según ha afirmado «las personas o instituciones que colaboran y confían en el Cabildo de Lanzarote y en Memoria Digital de Lanzarote para digitalizar sus fotos y películas antiguas están teniendo un gesto de generosidad, no solo con la institución, sino con toda la población de Lanzarote y La Graciosa.

Sus archivos personales, una vez digitalizados y publicados, se convierten en un repositorio y un documental magnífico para conservar, indagar, o investigar en el pasado de ambas islas. Gracias a todos y a todas y animamos a la ciudadanía a que siga cediendo sus fotos para digitalizar, recordándoles que Memoria Digital de Lanzarote devuelve todos los fondos a sus propietarios una vez digitalizados», aseveró Toledo.

El proyecto Memoria Digital de Lanzarote tiene como objetivo localizar, recuperar, digitalizar y difundir el patrimonio audiovisual de Lanzarote y La Graciosa. Gracias a las donaciones de particulares, familias e instituciones, el archivo sigue creciendo y documentando aspectos fundamentales de la evolución social, cultural y paisajística del Archipiélago.

El servicio se ofrece de forma completamente gratuita: los originales son escaneados o digitalizados con tecnología de alta resolución, devueltos a sus propietarios y acompañados de una copia digital.

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Cualquier persona interesada en colaborar con el proyecto puede contactar con Memoria Digital de Lanzarote a través del correo electrónico memoria@cabildodelanzarote.com, del número de WhatsApp o teléfono móvil 620 145 820, o bien llamando al 928 810 100 (extensión 3006 ).