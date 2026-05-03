Daniel Morales, el guardián del sonido folclórico de Canarias

La muestra, que podrá visitarse en el Centro Cultural de Caleta del Sebo los días 8 y 9 de mayo, entre las 10.00 y las 13.00 horas y las 16.00 y las 19.00 horas, ofrece un variado conjunto de aproximadamente 80 ejemplares rescatados del periodo que comprende el primer despegue en Canarias de los registros sonoros de artistas y grupos folclóricos durante la década de los años 50 del siglo pasado, muchos de ellos timplistas como Totoyo Millares, Juan Valerón, Casimiro Camacho o Ramón Gil.

En una nota de prensa de Encuentros del Timple sobre este evento se indica que Daniel Morales incluye en la exposición numerosos métodos de enseñanza musical comercializados en los años 50 del siglo pasado, con los que cientos de personas pudieron aprender y mejorar su técnica antes de la irrupción de los conservatorios y de su enseñanza reglada.

En la capital grancanaria, este proceso no se consolida hasta 1958, cuando la academia de música de la Sociedad Filarmónica obtiene el rango de Conservatorio Elemental, y en 1998, cuando la Comunidad Autónoma de Canarias asume su titularidad.

Según señala Daniel Morales, en el caso del timple canario, la didáctica ha sido crucial: «Las primeras generaciones de músicos aprendían por imitación y la técnica se transmitía en muchos casos de padres a hijos». Con el tiempo, la publicación de métodos permitió avanzar hacia repertorios más complejos, aunque el investigador considera que aún es necesario impulsar la creación y adaptación de nuevas obras.

Los discos de pizarra fueron el soporte predominante durante más de 50 años, hasta la llegada del vinilo. Morales conserva una colección de más de 200 ejemplares, de los cuales 80 podrán están en la exposición, algunos con posibilidad de escucha mediante códigos QR.

Algunos discos y métodos musicales exhibidos en la muestra. / La Provincia

También destaca las dificultades iniciales para grabar música tradicional y pone como ejemplo las complicaciones que rodearon la grabación de Canciones de Gran Canaria, de Néstor Álamo.

El investigador subraya asimismo el papel de Totoyo Millares, uno de los timplistas más activos en la grabación de discos en Canarias, clave en la consolidación del timple solista a partir de los años 60 del siglo pasado.

Vinilo, nostalgia y calidad

Daniel Morales atribuye el actual auge del vinilo a una mezcla de nostalgia y búsqueda de calidad en la experiencia de escucha. Con esta exposición, producida con el apoyo de distintas instituciones, defiende la importancia de preservar y difundir el timple como símbolo de la cultura musical canaria y acercarlo a nuevas generaciones. y garantizar que el timple siga evolucionando y ocupando el lugar que merece dentro y fuera de Canarias», subraya.

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Disco de Fono Guanche de González Valerón y Rivero dedicado a Morales. / La Provincia

«Porque el timple es mucho más que un instrumento: es una seña de identidad cultural de Canarias, un elemento que ha acompañado durante generaciones la expresión musical de nuestras islas y que forma parte de nuestro patrimonio colectivo», concluye Daniel Morales.