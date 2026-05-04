La Graciosa celebra el Encuentro de Timples con música, artesanía y tradición

La isla de La Graciosa acoge los días 8 y 9 de mayo una nueva edición del Encuentro de Timples, una cita cultural que, tras trece años de trayectoria, se ha consolidado como un referente en la difusión del instrumento más emblemático de la música tradicional canaria.

El evento se desarrolla principalmente en la Plaza de Caleta del Sebo, núcleo de la actividad cultural de la isla, y combina conciertos, actividades educativas, exposiciones y propuestas artesanales. La iniciativa busca no solo acercar el timple al público, sino también destacar su evolución y su papel en la creación musical contemporánea.

El programa de conciertos

La programación arranca el 8 de mayo con la participación del músico José Javier Machado, natural de Los Realejos. El artista ofrecerá por la mañana un concierto didáctico en el Centro Sociocultural, dirigido al alumnado del CEO Ignacio Aldecoa. Esta actividad refuerza el carácter formativo del encuentro y busca acercar la música tradicional a las nuevas generaciones.

Ese mismo día, a las 20:30 horas, Machado actuará en la Plaza de Caleta del Sebo, donde presentará su proyecto ‘Fusión’ en formato cuarteto. El repertorio combina sonidos tradicionales con influencias contemporáneas, reflejando la versatilidad del timple en distintos estilos musicales.

Cartel de la XIII edición del Encuentro de Timples de La Graciosa / La Provincia

La jornada del 9 de mayo contará con la actuación del músico lanzaroteño Alexis Lemes, que subirá al escenario a las 20:30 horas acompañado del guitarrista Javier Infante. Ambos presentarán el espectáculo ‘Guiguan’, una propuesta que fusiona jazz, músicas del mundo y raíces isleñas, basada en el álbum homónimo grabado en Madrid.

Feria artesanal y actividades paralelas

Además de los conciertos, el encuentro incluye la segunda edición de la Feria Chinija, que se celebrará el 9 de mayo entre las 10:00 y las 14:00 horas en la Avenida Virgen del Mar. Este espacio reunirá a artesanos de La Graciosa y Lanzarote, quienes mostrarán sus trabajos y el valor de la creación manual como parte del patrimonio cultural del archipiélago.

Todas las actividades del evento son de acceso gratuito, lo que favorece la participación tanto de residentes como de visitantes.

Exposición sobre la historia del timple

El programa se completa con una exposición comisariada por Daniel Morales en el Centro Sociocultural, que podrá visitarse durante ambas jornadas en horario de mañana y tarde. La muestra reúne una selección de manuales y métodos de enseñanza musical, entre los que destacan los del maestro Francisco Alcázar.

Asimismo, incluye una colección de discos históricos de música folclórica canaria, desde los primeros registros en formato de pizarra de los años 50 hasta producciones más recientes en vinilo y CD. Entre los artistas representados figuran nombres como Leocadio Machado o Totoyo Millares, referentes de la tradición musical en las islas.

Un evento consolidado en el panorama cultural

El Encuentro de Timples de La Graciosa, impulsado desde 2013, ha servido para poner en valor las posibilidades musicales del timple, tanto en su vertiente tradicional como en su adaptación a nuevos estilos.

A lo largo de sus ediciones han pasado por el escenario destacados intérpretes como Benito Cabrera, Domingo Rodríguez ‘el Colorao’ o Julia Rodríguez, entre otros, lo que ha contribuido a consolidar esta cita como un espacio de referencia para músicos de distintas generaciones.

El evento está organizado por la productora Estudios Multitrack y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Teguise, el Cabildo de Lanzarote y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, entre otras entidades colaboradoras.

Más allá de su programación, el encuentro se presenta como una propuesta que integra música, educación y artesanía en un entorno singular como La Graciosa, reforzando el papel de la cultura como elemento de cohesión social.