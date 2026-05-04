Lanzarote acoge el congreso regional de cirugía ortopédica y traumatología con 150 especialistas del archipiélago

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ha organizado del XXII Congreso Regional de la Sociedad Canaria de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COTCAN), celebrado entre el 30 de abril y el 2 de mayo en Playa Blanca. Este evento ha reunido a unos 150 especialistas del ámbito sanitario procedentes de distintos hospitales del archipiélago.

El congreso, promovido desde el servicio de Traumatología del centro hospitalario y adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se consolida como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y la actualización profesional en el ámbito de la cirugía ortopédica.

Participación de especialistas y residentes

Durante las jornadas, no solo participaron médicos especialistas, sino también médicos internos residentes (MIR) en formación, lo que refuerza el carácter docente del encuentro. El objetivo principal ha sido compartir experiencias clínicas y abordar los avances en el diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas con el aparato locomotor.

Este tipo de encuentros permite reforzar la coordinación entre profesionales y mejorar la práctica clínica en los centros sanitarios de Canarias.

Un programa científico centrado en la innovación

El congreso contó con un programa científico estructurado en varias sesiones, que incluyó ponencias, mesas redondas y presentación de casos clínicos. Entre los temas abordados destacaron la actualización de técnicas quirúrgicas, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina y el enfoque multidisciplinar en el tratamiento de enfermedades traumatológicas.

Uno de los puntos destacados fue la exposición de la experiencia de la unidad de Ortogeriatría del Hospital Molina Orosa, pionera en Canarias desde hace más de 16 años. Esta unidad ofrece atención integral a pacientes de edad avanzada con fracturas, con el objetivo de mejorar su recuperación y calidad de vida.

Publicación de Facebook sobre el Congreso Regional de la Sociedad Canaria de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Cotcan).

Interés por el método Ponseti

El congreso también dedicó una sesión específica al método Ponseti, considerado una técnica de referencia internacional para tratar el pie equinovaro congénito. Durante esta actividad, los expertos analizaron tanto los fundamentos teóricos como su aplicación práctica, lo que despertó un notable interés entre los asistentes.

La difusión de este tipo de técnicas contribuye a mejorar los resultados clínicos y a ampliar las herramientas terapéuticas disponibles en el sistema sanitario.

Reuniones especializadas dentro del congreso

En el marco del evento se celebraron también encuentros específicos de grupos profesionales, como el Grupo Canario de Pie y Tobillo y la Sociedad Canaria de Cirugía de Hombro. Estas reuniones permiten profundizar en áreas concretas de la especialidad y fomentar la colaboración entre expertos.

Nuevos retos: el aumento de accidentes en patinetes

La última jornada del congreso incluyó una mesa de debate centrada en un fenómeno emergente: el incremento de lesiones relacionadas con el uso de patinetes eléctricos. Este tipo de accidentes se ha convertido en un perfil cada vez más habitual en los servicios de traumatología.

Los especialistas analizaron los desafíos asistenciales que plantean estos casos, desde el tipo de lesiones más frecuentes hasta la necesidad de adaptar protocolos de atención.

Formación continua y mejora asistencial

La organización de este congreso responde al compromiso del Hospital Molina Orosa con la formación continua, la investigación y la mejora de la calidad asistencial. Desde el comité organizador se destacó la importancia de estos encuentros para compartir conocimiento y avanzar en la práctica médica.

Además, este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la red sanitaria del archipiélago, favoreciendo la actualización de los profesionales y la incorporación de nuevas técnicas.