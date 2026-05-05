La añada 2025 de Vinos de Lanzarote destaca por su calidad "muy buena" pese a la reducción de la cosecha

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote celebró el pasado lunes 4 de mayo el Acto de Calificación de la Añada 2025 en la Casa Museo del Campesino, donde reunió al sector vitivinícola de la isla para analizar y valorar una cosecha que ha sido especialmente singular.

La campaña 2025 se calificó como “muy buena” tras la cata y evaluación de 23 referencias de vinos: 11 blancos secos, 4 rosados, 4 tintos y 4 blancos semidulces. La puntuación final, de 17,5 puntos, refleja una vendimia limitada en volumen, pero sobresaliente por la calidad de la uva, su concentración y expresión enológica.

Durante esta campaña se recogieron 843.000 kilogramos de uva y se elaboraron 1.502.656 botellas, lo que la convierte en una de las cosechas más cortas de los últimos años. Aunque se superó ligeramente la producción de 2016 (algo más de 700.000 kilos), quedó lejos de los 3,3 millones de kilos alcanzados en 2023, evidenciando la singularidad y limitaciones de esta añada.

Acto de calificación de la añada de los vinos de Lanzarote de 2025 / La Provincia

El sector vitivinícola de Lanzarote en cifras

Actualmente, la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote cuenta con 1.821 viticultores inscritos, 33 bodegas activas y 1.889 hectáreas de viñedo en producción. Estos datos reflejan la solidez del sector, que mantiene su relevancia en la isla incluso en campañas de menor volumen.

El acto de calificación incluyó además la proyección de la docuficción Tras el Volcán, que profundiza en la singularidad del paisaje vitivinícola de Lanzarote y en el vínculo entre territorio, tradición y esfuerzo de quienes sostienen este modelo de cultivo único, especialmente en la región de La Geria, reconocida mundialmente por su viticultura heroica.

Reconocimiento a la labor de viticultores y bodegas

Tras la proyección, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de vinos acompañada de otros productos locales, consolidando un espacio de encuentro que permite poner en valor la identidad y la calidad de la producción agroalimentaria insular.

El presidente del Consejo Regulador, Jorge Rodríguez, destacó que “la añada 2025 demuestra que en Lanzarote la calidad no depende de la cantidad, sino del conocimiento, el esfuerzo y el compromiso de un sector capaz de superar campañas complejas sin perder su identidad”.

Rodríguez subrayó que “detrás de cada botella hay un trabajo enorme en el campo y en la bodega, así como una forma de entender el vino ligada al paisaje y la historia de la isla. Esta cosecha, aunque corta, refleja muy bien esa singularidad y nivel de exigencia con el que se trabaja en Lanzarote”.

Acto de calificación de la añada de los vinos de Lanzarote de 2025 / La Provincia

Un modelo agrícola único en el mundo

El acto fue clausurado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien afirmó que “el vino de Lanzarote vuelve a demostrar que, incluso en la adversidad, la calidad se mantiene”. Betancort destacó el papel de viticultores, bodegas y del Consejo Regulador en la conservación de un modelo agrícola único en el mundo, y la importancia de conocer los orígenes de La Geria para planificar el futuro del sector.

El presidente del Cabildo trasladó un mensaje de optimismo sobre la vendimia de 2026, que podría permitir recuperar la producción si acompañan las condiciones climáticas y vitícolas. Asimismo, recordó el compromiso del Cabildo con el sector, con una inversión de más de 627.000 euros en ayudas al cultivo en hoyo, beneficiando a 342 viticultores. Según Betancort, “defender el cultivo en hoyo es defender Lanzarote”, reconociendo la viticultura heroica como una de las principales señas de identidad de la isla.