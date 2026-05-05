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Banderas azules 2026: La Graciosa estrena galardón y lo recuperan las cuatro playas de Puerto del Carmen, en Lanzarote

Los puertos de Órzola y Playa Blanca logran este año el primer distintivo que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac)

El Puerto de Caleta del Sebo, en La Graciosa, consigue su primera Bandera Azul en 2026

El Puerto de Caleta del Sebo, en La Graciosa, consigue su primera Bandera Azul en 2026 / Puertos Canarios/La Provincia

Aránzazu Fernández

Canarias ha logrado este año 52 banderas azules en sus playas (cinco más que el pasado año), distribuidas en 29 municipios, según los datos publicados este martes por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España.

En el caso de Lanzarote, las playas de Puerto del Carmen (Tías), Playa Grande, Matagorda, Pila de la Barrilla (Playa Chica) y Los Pocillos, recuperan sus galardones.

El Reducto, en Arrecife, renueva su distintivo ambiental, al igual que el arenal del pueblo de Playa Blanca (Yaiza).

Primera bandera azul en La Graciosa

La Graciosa estrena bandera azul, en este caso el Puerto de Caleta del Sebo (municipio de Teguise).

El Puerto de Playa Blanca (Yaiza) también ha conseguido en esta edición su primera bandera azul, al igual que el Puerto de Órzola (Haría), que comunica Lanzarote con la octava isla canaria.

Las tres instalaciones dependen de Puertos Canarios.

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El puerto deportivo Marina Puerto Calero (Yaiza) ha revalidado un año más su bandera azul.

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