Contramapas avanza por Canarias con un arranque marcado por la educación, la cultura y el territorio

Contramapas continúa caminando Canarias. La tercera edición del proyecto impulsado por la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas, que recorre las islas a través de los 600 kilómetros del Sendero de Gran Recorrido GR131 desde el 30 de abril al 30 de mayo, ha completado sus primeras etapas en La Graciosa y Lanzarote con un arranque que combina senderismo, educación, inclusión social y cultura, antes de su traslado a Fuerteventura previsto para la tarde de este martes.

El inicio tuvo lugar en La Graciosa en una jornada que contó con la participación de parte del alumnado del CEO Ignacio Aldecoa y jóvenes del Centro de Acogida del Cabildo de Lanzarote, dentro del proyecto Aula GR131. La actividad permitió arrancar la travesía desde un enclave simbólico, reforzando el objetivo de recorrer las cimas más altas de cada isla a lo largo del itinerario. La jornada concluyó con una comida comunitaria ofrecida por la Fundación Líneas Romero, en un primer día que ya evidenció el carácter social del proyecto. En los días siguientes, el equipo recorrió el norte de La Graciosa en una ruta circular que incluyó enclaves como la playa de Las Conchas, Montaña Bermeja, la playa de La Alhambra y Pedro Barba, antes de finalizar en Caleta del Sebo.

El salto a Lanzarote introdujo una de las etapas más significativas del inicio. Gracias a la colaboración de la Fundación Líneas Romero y la Asociación Cultural y Deportiva de Caleta del Sebo (CULDECASE), el equipo cruzó en catamarán hasta la playa del Risco y ascendió por el histórico camino de Las Gracioseras, en homenaje a las mujeres de La Graciosa que durante décadas garantizaron el abastecimiento de la isla.

A la llegada, el grupo fue recibido por el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, acompañado de técnicos de la Consejería y de jóvenes que habían participado en anteriores ediciones de Contramapas en la isla. La ruta continuó por el sendero GR131 hacia Haría, con parada en su mercado tradicional, y avanzó hasta las Peñas del Chache.

La etapa finalizó en la Villa de Teguise, donde el equipo compartió parte del recorrido con alumnado del IES Teguise, reforzando el papel de Aula GR131 como eje educativo del proyecto, conectando a jóvenes de distintas islas a través de la experiencia directa del territorio.

Durante su estancia en Teguise, Contramapas amplió su dimensión cultural y social con la proyección del documental Sustraiac, raíces perdidas, del cineasta Luis Arrieta, que aborda procesos migratorios a través de historias personales. El acto, celebrado en el Teatro Municipal de Teguise, fue inaugurado por Marci Acuña y contó con la participación de Irene Sendrera y Carmen Garrido, de Transpirenaica Social y Solidaria, así como de Bachir, protagonista del documental y participante en las primeras etapas del proyecto. La sesión incluyó también la proyección del cortometraje canario Peces Raros, dirigido por Samuel Núñez, y culminó con un coloquio abierto que llenó el recinto y generó un espacio de reflexión en torno a migración, territorio y comunidad.

Tras una jornada de descanso coincidiendo con el mercado dominical de Teguise, el equipo de Contramapas retomó la marcha con la etapa hacia Yaiza, contando con el apoyo del Ayuntamiento para su alojamiento. La última caminata en Lanzarote se realiza este martes junto con jóvenes del IES Teguise, desde Yaiza hasta el entorno del Parque Nacional de Timanfaya, con una variante que llevará al grupo hasta el faro de Punta Pechiguera y posteriormente al puerto de Playa Blanca.

Desde allí, Contramapas embarcará en Fred Olsen Express rumbo a Corralejo para iniciar su recorrido por Fuerteventura, continuando su ruta hasta que el 30 de mayo, Día de Canarias, arribe al Faro de Orchilla, en el El Pinar de El Hierro. En suelo majorero se unirán, en una de las 5 etapas (la de La Oliva-Betancuria), chicas y chicos del IES La Oliva, y el grupo que da vida al proyecto ascenderá también hasta la cima de la isla, el Pico de la Zarza (814 metros) en el término muncipal de Pájara.

Al frente del proyecto se encuentra su creador e impulsor, Manuel Cabezudo, quien lidera un equipo multidisciplinar que combina experiencia técnica, sensibilidad social y vocación divulgativa. "Este inicio confirma que Contramapas es mucho más que un recorrido. Es una forma de conectar personas, territorios y realidades, y de construir comunidad desde el camino", destaca el también presidente de Atlas.

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Contramapas, cuya ubicación puede seguirse las 24 horas, cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas que hacen posible el desarrollo del proyecto: Gobierno de Canarias, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de La Palma, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de El Hierro, Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, Casa África, LPGC 2031, Fundación UD Las Palmas, Fred Olsen Express, Xtravans, Bull Timing y Fundación Líneas Romero, junto a entidades colaboradoras como Meraki, Transpirenaica Social y Solidaria o Urmuga.