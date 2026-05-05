Fiera del Libro de Lanzarote 2026: la programación con todos los escritores y actividades

La IV Fiera del Libro de Lanzarote está a punto de abrir sus puertas del 7 al 10 de mayo en el parque José Ramírez Cerdá y en las instalaciones culturales cercanas de Arrecife, consolidando su posición como un evento literario de referencia en la isla. La feria, organizada por la asociación Isla Literaria, reúne cada año a autores, librerías, editoriales y público general con el objetivo de fomentar la lectura y la cultura en Lanzarote.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la participación de los actores y escritores Pablo Rivero y Carlos Bardem, quienes se suman al amplio cartel de presentaciones y actividades.

Además, se ha ampliado a dos días la visita escolar, programada para jueves y viernes por la mañana, una iniciativa que busca acercar a la comunidad educativa a los libros y la literatura desde edades tempranas.

Escritores que asistirán a la Fiera del Libro de Lanzarote

La feria contará con la presencia de destacados escritores nacionales e internacionales como Juan José Millás, Máximo Huerta, Elísabet Benavent, Marta Jiménez, Óscar Alonso, Fernando Bonete, Sonia Moreno y Abraham Boba. También se suman voces locales como la ilustradora Lana Corujo, que presentará la obra ¿Dónde está Bruno? junto a la escritora Lola Suárez. Otros autores que darán a conocer sus novedades son José Betancort, Fabio Carreiro, Pedro Mayo, Víctor Bello, Ana Belén Hormiga y Jesús Giráldez, entre muchos otros.

El evento atrae además a librerías y editoriales de otras islas, reflejando la proyección interinsular de la Fiera y su capacidad de generar un impacto cultural y económico positivo en Lanzarote.

Promoción de la lectura

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, subrayó el respaldo económico de su departamento a la feria, destacando su importancia para construir “una sociedad informada, con criterio y capacidad decisoria”. Según Machín, “el hábito de la lectura es una herramienta poderosa contra la manipulación y el engaño”, una idea que refuerza la relevancia de eventos como la Fiera en el fomento del pensamiento crítico.

Por su parte, Ascensión Toledo, consejera del Servicio de Publicaciones del Cabildo, explicó que la institución contará con un stand propio donde se venderán ediciones publicadas por el Cabildo y se presentarán cuatro títulos. Toledo destacó la importancia de situar la Fiera en Arrecife, donde reside cerca de la mitad de la población de la isla, lo que multiplicará la asistencia, las ventas de libros y el impacto en la promoción de la lectura.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González, enfatizó el valor de la capital como referente cultural de Lanzarote, destacando que la Fiera estará dedicada al escritor arrecifeño Félix Hormiga. Su semblanza será presentada por su hijo Atchén Pounapal durante la inauguración, mientras que sus obras inéditas Ecos y la colectiva Filera de hormigas también se darán a conocer durante la feria.

Agradecimientos por el apoyo al evento

El presidente de la asociación Isla Literaria, Tomás Pérez-Esaú, valoró el cartel de esta edición, la diversidad de géneros literarios y la programación pensada para todas las edades. Asimismo, resaltó la importancia de las presentaciones dirigidas a la comunidad educativa y las perspectivas de negocio para librerías y editoriales, continuando la línea ascendente que comenzó en Yaiza y se consolidó en Teguise y San Bartolomé.

Pérez-Esaú agradeció a todas las instituciones y patrocinadores su colaboración, así como a los autores que participan en la feria, con el objetivo de asegurar un evento exitoso y de alta calidad cultural.

Actividades complementarias: cine, música y narración

La Fiera del Libro no se limita a presentaciones y venta de libros; también incluye actividades culturales complementarias. La programación comenzó el pasado sábado con la proyección de la película Vampiros en La Habana en homenaje a Félix Hormiga, organizada en colaboración con Cine Club Lanzarote.

El cine seguirá siendo protagonista los días 6 y 7 de mayo a las 20:00 horas en la sala Buñuel de El Almacén, con la proyección de “La vida fuera”, dirigida por Mario Martone, que narra la experiencia en prisión de la escritora italiana Goliarda Sapienza, una de las voces literarias más destacadas del siglo XX.

El viernes 8 de mayo, a las 20:30 horas en El Almacén, Abraham Boba —escritor, músico y vocalista de León Benavente— realizará una actuación interactiva vinculando imágenes proyectadas con su propia narrativa y experiencias personales. Las entradas están disponibles en Tickety.

La música también tendrá su espacio el sábado 9 de mayo, a las 20:30 horas en el parque José Ramírez Cerdá Fajardo, con el cantautor Fajardo, originario de Fuerteventura, que ofrecerá un espectáculo donde confluyen la canción de autor y el folk alternativo.

Para el público infantil, la Fiera ha preparado La cuentería, a cargo de Oscar Bacallado, el domingo 10 de mayo a las 12:30 horas en el parque Ramírez Cerdá. Se trata de un espectáculo interactivo de narración oral que transforma historias en experiencias inolvidables para niños y niñas, con acceso libre y gratuito.

Una feria que promueve la cultura y la educación

La IV Fiera del Libro de Lanzarote se consolida como un espacio donde literatura, educación y cultura convergen. La ampliación de las jornadas escolares, la inclusión de autores de renombre, la participación de editoriales de otras islas y la programación de cine, música y narración oral reflejan el compromiso de la isla con la difusión de la lectura y el fortalecimiento del tejido cultural local.

Toda la información sobre horarios, autores, actividades y compra de entradas se encuentra en la página web oficial de la feria: lafieradellibrolanzarote.com, así como en sus redes sociales, donde se actualizan noticias y recomendaciones para los asistentes.

La Fiera no solo busca promover la lectura, sino también generar un impacto social, educativo y económico en la isla, acercando la cultura a toda la ciudadanía y consolidando a Arrecife como capital literaria de Lanzarote.