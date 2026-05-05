Lanzarote propone a Juan Santana Hijo Predilecto a título póstumo

El Cabildo de Lanzarote ha acordado en el seno de la Comisión Especial de Honores y Distinciones elevar al pleno de la corporación la propuesta de reconocimientos correspondiente a 2026, después del análisis de las candidaturas presentadas por los grupos políticos.

El acuerdo alcanzado permite trasladar al pleno una propuesta que abarca los principales ámbitos de la sociedad lanzaroteña, desde la cultura y la ciencia hasta la acción social, el deporte o la actividad económica, incorporando tanto trayectorias individuales como el trabajo de colectivos con implantación en la Isla. La propuesta se elevará al próximo y tras su aprobación, las distinciones se entregarán el próximo 25 de junio en un acto institucional que tendrá lugar en los Jameos del Agua.

La propuesta de Honores y Distinciones 2026 se articula en torno a una relación de reconocimientos que abarca los principales ámbitos de la vida insular, con perfiles y entidades que han desarrollado una aportación sostenida en el tiempo y con impacto directo en Lanzarote.

En Honores, se plantea el nombramiento de Juan Santana como Hijo Predilecto de Lanzarote, a título póstumo, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al desarrollo social, cultural y económico de la Isla. Asimismo, se proponen como Hijos Adoptivos a Kenneth Gasque, por su contribución a la proyección internacional de Lanzarote con el deporte, y Liz Yeskiel, por su labor durante más de cuatro décadas en la comunicación dirigida a la comunidad anglosajona residente y visitante.

En relación a las distinciones Timanfaya de Oro, la propuesta recoge el reconocimiento a Félix Hormiga, a título póstumo, en la categoría de Artes, por su aportación al patrimonio cultural insular, así como a Mar Carretero, en la categoría de Ciencias, por su trayectoria investigadora y proyección internacional en el ámbito de la astrofísica.

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Por su parte, las distinciones Jameos de Oro incorporan un conjunto amplio de categorías. En el ámbito Social se propone a Adislan; en el Económico, a Bodega La Geria; y en el Deportivo, se reconoce tanto la trayectoria individual de Hecher Sosa como la del Club Deportivo Teguise, coincidiendo con su centenario. En Cultura Tradicional se incluye a los Ranchos de Pascua de Lanzarote; en el ámbito Turístico, a la Asociación Insular de Guías de Turismo de Lanzarote (APIT); y en el Humanitario, a Salvamento Marítimo. La propuesta se completa con el reconocimiento a Cristina Martel en el ámbito de la Solidaridad Internacional; a la UNED Lanzarote en el ámbito Educativo; a Ana Carrasco en Sostenibilidad; al Club de Lucha Femenino Tinecheide en el ámbito de la Igualdad; y al sector camellar de Lanzarote en el ámbito del Patrimonio Cultural, por su papel en la conservación de una tradición ligada a la identidad insular. En este mismo ámbito patrimonial, se incorpora además a Vicenta Bravo Marrero, del pueblo de Femés, por su trayectoria vital vinculada a la memoria social, las tradiciones y la cultura popular del sur de Lanzarote.