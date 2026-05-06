Lanzarote rinde homenaje póstumo a Juan Santana en Máguez con un emotivo acto multitudinario

El municipio de Haría, en el norte de Lanzarote, fue escenario este martes de un acto cargado de emoción en recuerdo del exalcalde de Haría y exconsejero del Cabildo de Lanzarote con CC Juan Santana, fallecido en agosto del pasado año.

El homenaje tuvo lugar en el Centro Sociocultural de Máguez, donde se congregaron cientos de personas vinculadas a la trayectoria política, social y personal del histórico dirigente insular.

El evento fue organizado por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, entidades estrechamente ligadas a la figura de Santana. La alta asistencia evidenció el reconocimiento y afecto que despertó durante décadas entre la ciudadanía lanzaroteña.

Reconocimiento institucional

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien destacó el papel activo de Juan Santana en la vida pública de la isla. Durante su intervención, subrayó su trayectoria como alcalde y consejero insular, así como su cercanía con la población.

Betancort puso en valor su forma de entender la política, basada en el conocimiento directo de la realidad de Lanzarote y en el contacto constante con los vecinos. También resaltó su capacidad para impulsar el desarrollo de la isla sin perder de vista sus raíces y su identidad cultural.

Juan Santana de León / D. R.

A lo largo del encuentro intervinieron familiares, amistades y representantes de las entidades organizadoras, quienes compartieron recuerdos y experiencias personales. Las distintas intervenciones ofrecieron una visión completa de Santana, tanto en su faceta pública como en su dimensión más humana.

Defensa del sector primario y las tradiciones

Uno de los aspectos más destacados durante el homenaje fue la implicación de Juan Santana con el sector primario y las tradiciones de Lanzarote. Su vinculación con la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote fue especialmente relevante, contribuyendo a preservar y difundir elementos clave de la identidad insular.

Desde el ámbito institucional se recordó su compromiso con la promoción de productos locales y su esfuerzo por trasladar estos valores a las nuevas generaciones. Este trabajo ha sido considerado fundamental para mantener vivas las tradiciones vinculadas al campo, la viticultura y la gastronomía de la isla.

Homenaje póstumo a Juan Santana de León en Máguez, en el norte de Lanzarote / La Provincia

Un reconocimiento que continuará en junio

El homenaje celebrado en Máguez supone un paso previo a un reconocimiento institucional de mayor alcance. El próximo 25 de junio, el Cabildo de Lanzarote nombrará a Juan Santana Hijo Predilecto de Lanzarote a título póstumo en un acto que tendrá lugar en los Jameos del Agua, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la isla.

Durante el acto celebrado este martes, la institución insular entregó a la familia una placa conmemorativa en reconocimiento a una vida dedicada al servicio público, al arraigo local y a la defensa del territorio.

Un legado ligado a la identidad de Lanzarote

El presidente de la asociación organizadora, Mario Pérez, agradeció la respuesta tanto de las instituciones como de la ciudadanía, destacando el carácter emotivo del encuentro. Asimismo, recordó la intensa dedicación de Juan Santana a la vida pública y asociativa, así como su implicación en diferentes responsabilidades a lo largo de su trayectoria.

Santana desempeñó cargos como alcalde, consejero del Cabildo y presidente de diversas entidades sociales y culturales, entre ellas la propia asociación organizadora y la fundación impulsora del homenaje.

El acto concluyó con un sentimiento compartido de reconocimiento hacia una figura que dejó una huella profunda en varias generaciones de lanzaroteños. Su legado continúa vinculado a valores como la defensa del territorio, la promoción de las tradiciones y el compromiso con el desarrollo sostenible de la isla.