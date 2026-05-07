La Fiera del Libro de Lanzarote rinde homenaje póstumo al escritor Félix Hormiga en su inauguración

La IV Fiera del Libro de Lanzarote comenzó este jueves con un emotivo acto inaugural centrado en la memoria y el legado de Félix Hormiga, recientemente fallecido. La jornada, celebrada en la Casa de la Cultura de Arrecife, reunió a lectores, amigos y familiares del escritor, quienes llenaron el espacio con su presencia.

El poeta y docente Jaime Quesada abrió los homenajes con la lectura de unas décimas escritas para la Fiera del Libro. En su intervención destacó la importancia de esta cita literaria para la isla: “Qué quieren que les diga, ni lo niego, ni asevero; pero siéndoles sincero, escuché que Antonio Félix Hormiga, desde el paraíso, advierte que está la isla de suerte con esta extraña visita: la FIERA que en mayo invita con un libro a entretenerte”.

Premio Timanfaya de Oro

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, también recordó la figura de Hormiga, subrayando su contribución a la literatura, el teatro y la identidad cultural de Lanzarote. La consejera enfatizó que esta edición de la Fiera está marcada por el homenaje a uno de los referentes culturales más influyentes de la isla y defendió que la cultura y la lectura no pueden entenderse como un lujo, sino como un derecho al acceso al pensamiento crítico y al encuentro colectivo.

Inauguración de la Fiera del Libro de Lanzarote 2026. / Adriel Perdomo

Por su parte, Jesús Machín, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, hizo hincapié en el impacto que la obra de Hormiga tuvo en su vida personal y profesional, y recordó que se le entregará a título póstumo el premio Timanfaya de Oro en junio. Destacó también la importancia de la Fiera del Libro como espacio de creación y debate cultural, defendiendo el valor de las palabras para construir consensos y no para dividir.

El teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, invitó a vecinos y visitantes a recorrer el recinto ferial durante los días de la Fiera, que se desarrollará hasta el domingo 10 de mayo, y destacó la presencia de cientos de escolares en la inauguración, señalando que “en estos momentos, en esta sociedad, un libro puede convertirse en tabla de salvación”. Eugenio también subrayó la importancia de recordar a Martín Hormiga, cuyo legado sigue presente en la vida cultural de la ciudad que tanto amó.

El legado de Félix Hormiga sigue vivo

El presidente de Isla Literaria, Tomás Pérez Esaú, agradeció la colaboración de instituciones y empresas que hacen posible la Fiera del Libro.

Pérez Esaú resaltó que esta edición está dedicada, en gran medida, a Félix Hormiga, cuya obra, generosidad y visión cultural siguen muy vivas. El acto concluyó con la lectura de un texto de su hijo, Atchén Pounapal, quien recordó momentos familiares, relatos de la infancia y la importancia de rescatar la memoria de los tiempos pasados como legado de identidad y saberes para las futuras generaciones.

Programa y actividades de la IV Fiera del Libro de Lanzarote

La IV Fiera del Libro de Lanzarote se desarrolla en el parque Ramírez Cerdá de Arrecife hasta el domingo 10 de mayo. El evento incluye la visita de centros educativos, actividades destinadas al público escolar, puestos de venta de librerías y editoriales, presentaciones de novedades, así como propuestas de cine, teatro y música que complementan la experiencia literaria.

Entre las actividades destacan talleres de lectura, presentaciones de autores locales y nacionales, y espacios de encuentro entre escritores y lectores. La feria busca fomentar el hábito de la lectura, el pensamiento crítico y la valoración de la cultura como motor de desarrollo social.