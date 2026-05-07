Lanzarote refuerza su turismo sostenible y accesible con inversiones superiores a 10 millones de euros: estas son las obras

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han iniciado una serie de actuaciones que superan los diez millones de euros, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad, la accesibilidad y la identidad cultural de la isla. Estas inversiones, financiadas a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, buscan consolidar a Lanzarote como un destino de referencia tanto en Canarias como en el resto de España.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, junto al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, visitaron este jueves diversos proyectos en ejecución, entre los que destacan el Parque César Manrique y los aparcamientos disuasorios en Tinajo, así como la Plaza de Las Palmas y la Casa Amarilla, en Arrecife, edificio que albergó la sede del Cabildo durante cinco décadas.

Durante la visita también estuvieron presentes autoridades locales y responsables de la empresa pública Gesprotur, como el consejero delegado Ignacio Solana, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y la concejala de Turismo de Arrecife, Eli Merino.

Una experiencia turística coherente con el paisaje de Lanzarote

Según la consejera Jéssica de León, estas actuaciones no solo implican la renovación de infraestructuras, sino que buscan ofrecer una experiencia turística coherente con la identidad y el paisaje de la isla. De León subrayó que Lanzarote se ha convertido en un modelo turístico para el archipiélago gracias a su enfoque en la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad universal, elementos clave que fortalecen la competitividad del destino.

Por su parte, Oswaldo Betancort destacó que los proyectos reflejan el modelo de desarrollo del Cabildo, basado en el respeto a la identidad local, la sostenibilidad y la calidad de vida de residentes y visitantes. Betancort señaló que los Fondos Next Generation permiten acelerar proyectos estratégicos que mejoran infraestructuras y refuerzan un turismo equilibrado, responsable y conectado con la comunidad.

María Jesús Tovar, Jéssica de León, Oswaldo Betancort e Ignacio Solana, este jueves en Tinajo. / La Provincia

De manera complementaria, María Jesús Tovar explicó que las intervenciones buscan atender demandas reales de los vecinos, recuperando espacios degradados como la Plaza de Las Palmas, la Casa Amarilla y el Parque César Manrique.

Proyectos emblemáticos y mejoras en el entorno urbano

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, resaltó la rapidez en la ejecución de las obras en su municipio, reconocido por el Gobierno central en reuniones sobre los Fondos Next Generation. Entre las mejoras previstas, se contempla un parque infantil moderno, la Casa de la Juventud y la recuperación de un aljibe para uso cultural.

Además, la residencia de mayores de Tinajo ha ganado en accesibilidad, integrándose en un espacio urbano renovado con zonas de sombra, aparatos biosaludables, una cafetería y un escenario al aire libre. El proyecto busca eliminar barreras arquitectónicas para que las personas mayores puedan disfrutar plenamente del entorno. La empresa ejecutora, Lanzagrava, ha cumplido con los plazos y los estándares de calidad previstos, garantizando que el Parque El Calvario César Manrique se convierta en un referente para la isla.

María Jesús Tovar, Jéssica de León, Oswaldo Betancort e Ignacio Solana, este jueves en Tinajo / La Provincia

Plan de Sostenibilidad Turística y Actuaciones de Cohesión

Las inversiones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Lanzarote 2023-2026 y de las Actuaciones de Cohesión en Destino (ACD). El PSTD concentra 8.215.826 euros y promueve la movilidad sostenible, la eficiencia energética en el sector público, la recuperación de infraestructuras en zonas costeras y la valorización de la gastronomía tradicional.

En paralelo, se desarrollan dos ACD. La primera, con un presupuesto de 438.400 euros, se centra en eliminar barreras arquitectónicas en la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), incluyendo diagnósticos de accesibilidad, formación del personal y desarrollo de herramientas adaptadas para mejorar la experiencia de los visitantes.

La segunda ACD, con 1.500.000 euros, aborda la gestión de residuos en áreas turísticas de Lanzarote y La Graciosa. Las acciones contemplan sistemas de compostaje doméstico, reducción de residuos alimentarios en restauración, campañas de concienciación ciudadana y suministro de contenedores específicos, fomentando un modelo turístico más responsable con el medio ambiente.