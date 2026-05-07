La Policía Nacional forma a sanitarios de Lanzarote para prevenir agresiones en el Hospital Molina Orosa

El 23 de abril de 2026, la Policía Nacional organizó una jornada formativa dirigida a profesionales sanitarios en el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife. La actividad fue impartida por el Inspector Jefe del Grupo de Atención al Ciudadano y efectivos de la Unidad Local de Seguridad Privada de la Comisaría de Arrecife, y estuvo especialmente orientada al personal de urgencias, un área donde los riesgos de agresión pueden ser más elevados.

El objetivo principal de esta iniciativa fue dotar al personal sanitario de herramientas y medidas preventivas para reducir los incidentes delictivos en entornos hospitalarios, así como reforzar la colaboración y comunicación entre la Policía Nacional y las autoridades sanitarias.

El papel del Interlocutor Policial Sanitario

Durante la jornada se destacó la figura del Interlocutor Policial Sanitario, un canal de comunicación directo entre los hospitales y la Policía Nacional. Esta figura permite implementar medidas preventivas y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo, contribuyendo así a la reducción progresiva de agresiones verbales y físicas en el sector sanitario.

Más de 25 profesionales sanitarios, junto con la Jefa de Servicios de Seguridad del hospital y personal de vigilancia, participaron activamente en la sesión, que se desarrolló en un ambiente dinámico y participativo. Los asistentes pudieron compartir experiencias reales y recibir pautas prácticas sobre cómo prevenir agresiones y formalizar denuncias en caso de incidentes.

Prioridad en la atención de denuncias

El Inspector Jefe informó que, siempre que sea posible, las denuncias de profesionales sanitarios serán priorizadas, evitando demoras que puedan interferir en su labor asistencial. Esta medida busca ofrecer un entorno de trabajo más seguro y protegido, fortaleciendo la confianza del personal sanitario en los protocolos de actuación policial.

La actividad, con una duración aproximada de dos horas, permitió reforzar la coordinación entre la Policía Nacional y los distintos departamentos del hospital, y sirvió como modelo para futuras jornadas que podrían realizarse en otros centros sanitarios de la isla, según la demanda existente.