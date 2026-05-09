Lanzarote será la invitada de honor en la 64ª Festa do Pulpo de O Carballiño

La isla de Lanzarote será la gran protagonista de la 64ª edición de la Festa do Pulpo de O Carballiño, uno de los eventos gastronómicos más conocidos de Galicia y una cita con reconocimiento internacional. El festejo se celebrará el próximo 9 de agosto, coincidiendo con el segundo domingo del mes, como marca la tradición.

El anuncio fue realizado por el Concello de O Carballiño, que este año ha decidido dedicar la celebración a la isla canaria por la estrecha relación histórica y cultural existente entre ambos territorios. La elección también busca reconocer el apoyo que Lanzarote ha mostrado en los últimos años hacia las pulpeiras y pulpeiros gallegos que participaron en distintos encuentros gastronómicos celebrados en la isla.

Un reconocimiento a los vínculos entre Galicia y Lanzarote

El concejal de Turismo e Industria de O Carballiño, Manuel Dacal, destacó que Lanzarote mantiene una conexión especial con la localidad gallega, en parte debido a la emigración carballinesa que se asentó en Canarias durante décadas.

Además, recordó la presencia de profesionales de O Carballiño en el festival enogastronómico Saborea Lanzarote, un evento que reúne cada año a cocineros, productores y expertos del sector alimentario. Según explicó, la acogida recibida por parte de la organización y del público lanzaroteño fue siempre positiva, lo que contribuyó a fortalecer la relación entre ambos destinos.

Dacal subrayó también la importancia de trasladar la tradición culinaria gallega a otros puntos de España para impulsar el conocimiento de la gastronomía local y reforzar el valor cultural del pulpo como producto emblemático de O Carballiño.

La gastronomía como herramienta de promoción turística

Desde el Cabildo de Lanzarote también valoraron de forma positiva esta distinción. El presidente de la institución insular, Oswaldo Betancort, agradeció que la isla haya sido elegida como invitada de honor en una celebración con tanta trayectoria y repercusión.

Betancort señaló que este tipo de iniciativas ayudan a proyectar la identidad de los territorios a través de su cocina y sus tradiciones populares. En este sentido, defendió el papel de la gastronomía como un elemento estratégico para el desarrollo turístico y la promoción exterior de los destinos.

La colaboración entre O Carballiño y Lanzarote pretende, además, abrir nuevas vías de cooperación institucional y cultural. Ambas administraciones coinciden en considerar la gastronomía como un espacio de intercambio y conexión entre regiones con identidades diferenciadas, pero unidas por su apuesta por la calidad y la tradición culinaria.

Otro de los vínculos destacados entre ambos territorios es el del consejero de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, nacido en O Carballiño y con una relación estrecha con la localidad ourensana.

Una fiesta con más de seis décadas de historia

La Festa do Pulpo de O Carballiño está considerada una de las celebraciones gastronómicas más importantes de Galicia. Cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimiento otorgado por el Gobierno de España a eventos con una especial relevancia cultural y turística.

Cada edición reúne a miles de visitantes atraídos por la tradición de las pulpeiras, la preparación artesanal del pulpo y el ambiente festivo que caracteriza a esta localidad de Ourense.

A lo largo de sus 64 años de historia, el evento ha rendido homenaje a numerosos territorios, colectivos e instituciones vinculadas de alguna forma con O Carballiño. En la pasada edición, por ejemplo, la fiesta estuvo dedicada a la ciudad italiana de Noventa Padovana, hermanada con la villa gallega y conocida también por organizar una celebración popular centrada en el pulpo.

Entre las dedicatorias realizadas en décadas anteriores figuran Asturias, Portugal, México, Euskadi, el Centro Partido de Carballiño en Buenos Aires, el Monasterio de Oseira o los emigrantes gallegos residentes en Alemania. También han sido reconocidos colectivos ligados históricamente a esta tradición gastronómica, como los pulpeiros de Arcos.