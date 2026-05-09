Vía libre al proyecto para embellecer y mejorar el puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado técnicamente el proyecto de embellecimiento y mejora de los servicios terrestres del puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa, una actuación que permitirá convertirlo en uno de los primeros ecopuertos del Archipiélago.

La actuación en Caleta de Sebo, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 12,52 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, tiene como objetivo mejorar cuestiones relacionadas con la seguridad, la operatividad y la calidad de los servicios.

Las obras contemplan dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la remodelación de la dársena interior, mediante la mejora de las condiciones de abrigo y la renovación de los pantalanes, reforzando la operatividad y la seguridad portuaria. Por otro, el acondicionamiento integral de la zona terrestre, con la reorganización de espacios, mejora de instalaciones y nuevos servicios. En este marco, se incluyen actuaciones para reforzar la protección frente al oleaje, adaptar y renovar las infraestructuras de amarre, optimizar el uso del espacio portuario y mejorar las áreas destinadas a la actividad pesquera y al mantenimiento de embarcaciones.

Los trabajos contemplan la remodelación de la dársena interior, la renovación de los pantalanes, entre otros

Asimismo, la iniciativa incorpora criterios de sostenibilidad, con la implantación de energías renovables mediante una instalación fotovoltaica, así como medidas de eficiencia energética y cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La redacción del proyecto fue adjudicada en 2023, tras un proceso de licitación iniciado en 2022 con una inversión cercana a los 187.000 euros, e incluye el correspondiente estudio de impacto ambiental y el análisis de compatibilidad con las Estrategias Marinas.

El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno canario, Francisco González, ha destacado que la iniciativa «tiene como objetivo la modernización del puerto de La Graciosa, infraestructura clave como principal puerta de entrada a la isla y conexión con Lanzarote, y su transformación en un ecopuerto dentro de la estrategia de modernización de los puertos canarios basada en la sostenibilidad, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente».

Asimismo, González ha señalado que «durante la redacción y tramitación del proyecto se ha mantenido un proceso de diálogo y escucha activa con los agentes implicados, celebrando tres reuniones de trabajo en las que han participado vecinos, la cofradía de pescadores, las navieras, el Ayuntamiento y el Cabildo, con el objetivo de recoger propuestas y mejorar la integración de la actuación en la realidad de La Graciosa».

El procedimiento de adjudicación se tramita mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, primando criterios como el precio (80%) y la mejora en los sistemas de seguridad (20%).