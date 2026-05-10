El Cabildo de Lanzarote formará a personas sordas ante las emergencias

El Cabildo de Lanzarote continúa dando pasos en el desarrollo de la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión 2024-2030, reforzando la coordinación entre las áreas de Bienestar Social e Inclusión y el Consorcio de Seguridad y Emergencias para garantizar que la información y los recursos vinculados a la protección ciudadana lleguen a toda la población en igualdad de condiciones.

En este marco, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, y el consejero del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco Aparicio, mantuvieron recientemente una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote (Apsal) para avanzar en nuevas herramientas de comunicación accesible vinculadas a situaciones de emergencia.

El consejero Marci Acuña subrayó que «la accesibilidad tiene que estar presente también en los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias, porque hablamos de garantizar derechos básicos y de reducir situaciones de vulnerabilidad». Asimismo, añadió que «la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión debe traducirse en actuaciones concretas que mejoren la vida diaria de las personas y permitan que cualquier ciudadano pueda acceder a información esencial en igualdad de condiciones».

Por su parte, Aparicio señaló que «la seguridad y la capacidad de reacción ante una emergencia no pueden depender de una barrera de comunicación». El consejero explicó que «desde el Consorcio se trabaja para adaptar protocolos y herramientas a la realidad de toda la población, incorporando formación y recursos que permitan una atención más eficaz y accesible».

Entre las acciones previstas está elaborar vídeos didácticos con contenidos de fácil comprensión

Entre las acciones previstas se encuentra la elaboración de una serie de vídeos didácticos centrados en contenidos de alta prioridad, como protocolos de actuación en caso de incendio o maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), que serán adaptados para facilitar su comprensión por parte de personas con discapacidad auditiva.

La colaboración con la asociación Apsal permitirá definir tanto los formatos como los contenidos más adecuados para garantizar la utilidad real de estos materiales en contextos donde la rapidez y la claridad de la información resultan fundamentales.

Dentro de esta línea de trabajo, el Cabildo de Lanzarote desarrollará, el próximo 9 de junio, una jornada formativa dirigida a los cuerpos de seguridad y emergencias de Lanzarote y La Graciosa.

La formación será impartida por ILUNION, entidad perteneciente al Grupo Social ONCE, especializada en accesibilidad universal e inclusión, y estará centrada en la atención y actuación en situaciones de emergencia con personas con discapacidad.