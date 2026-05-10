Encuentro de Timples en La Graciosa: tradición y música en el Mes de Canarias

La isla de La Graciosa se convirtió este fin de semana en escenario de la decimotercera edición del Encuentro de Timples, un evento que forma parte de la programación del Mes de Canarias. La cita tuvo lugar en la Caleta de Sebo, y se enmarca dentro del lema oficial de esta edición: “Somos Patrimonio de Canarias”.

El encuentro, de acceso gratuito, busca acercar la música tradicional de Canarias a toda la población, con especial énfasis en la educación musical y la preservación del legado cultural de las islas.

Conciertos didácticos en La Graciosa

El timplista José Javier Machado, natural de Los Realejos, ofreció un concierto didáctico en el Centro Sociocultural de La Graciosa, dirigido al alumnado del CEO Ignacio Aldecoa. La iniciativa permitió que los estudiantes se familiarizaran con el timple y la tradición musical canaria, reforzando el carácter educativo del festival.

Por la noche, Machado volvió a la Plaza de la Caleta del Sebo, esta vez en formato cuarteto, para presentar su proyecto “Fusión”, un repertorio que combina la música tradicional con sonidos contemporáneos. La actuación fue seguida con entusiasmo tanto por la población local como por visitantes que se encontraban en la isla.

En la misma jornada, el timplista Alexis Lemes, de Lanzarote, presentó su proyecto “Guiguan”, acompañado del guitarrista Javier Infante. Su repertorio, caracterizado por la fusión del jazz, músicas del mundo y raíces isleñas, ofreció al público una experiencia musical que conecta la tradición canaria con estilos globales, reflejando la riqueza cultural del archipiélago.

Encuentro timples en La Graciosa. / La Provincia

Feria Chinija: artesanía local en primer plano

Durante la mañana del sábado 9 de mayo, se celebró la segunda edición de la Feria Chinija en la Avenida Virgen del Mar, en Caleta de Sebo. Artesanos y artesanas de La Graciosa y Lanzarote mostraron su trabajo, poniendo en valor la creación manual y el patrimonio artístico de las islas.

Este tipo de iniciativas refuerzan la conexión entre música, cultura y tradición, ofreciendo a residentes y visitantes la posibilidad de descubrir productos artesanales únicos y conocer más sobre el patrimonio local.

Exposición sobre el timple: memoria e identidad

Durante las dos jornadas del encuentro, el Centro Sociocultural acogió la exposición “El timple. Ecos de la identidad”, comisariada por Daniel Morales. La muestra permitió a los asistentes explorar la historia del instrumento y su influencia en la música canaria.

La exposición incluyó discos históricos de folclore canario, desde los primeros de pizarra de los años 50, con artistas como Leocadio Machado, Casimiro Camacho o Totoyo Millares, hasta vinilos y CDs más recientes. También se presentaron manuales y métodos de enseñanza musical, destacando los elaborados por el maestro Francisco Alcázar.

El Mes de Canarias: un mes para la identidad cultural

El Mes de Canarias es una celebración que se extiende más allá del tradicional Día de Canarias, con más de 110 actividades en todas las islas bajo el lema “Somos Patrimonio de Canarias”. Su objetivo es reconocer, compartir y preservar las tradiciones, la historia y la identidad de la población canaria.

Durante varias semanas, esta programación permite que la ciudadanía y los visitantes se acerquen a distintas manifestaciones culturales, desde música y artesanía hasta exposiciones y talleres educativos, fortaleciendo el sentido de comunidad y la conservación del patrimonio.