Romería de Uga: tradición y solidaridad en honor a San Isidro Labrador en Lanzarote

El pueblo de Uga, en el municipio sureño de Yaiza, se llenó de alegría y color este sábado durante la romería ofrenda a San Isidro Labrador, patrón de la localidad y del sector primario. La celebración, que congregó a vecinos y visitantes ataviados con trajes típicos canarios, combinó devoción, folclore y solidaridad, reafirmando el valor de las tradiciones populares en la vida comunitaria.

Como señaló el pregonero Segundo Viñoly Garcés el día previo al evento, “las tradiciones nos sostienen”, un mensaje que quedó patente a lo largo de toda la jornada festiva.

Música, baile y carros engalanados

La romería contó con la participación de parrandas y grupos folklóricos que animaron las calles del pueblo. Los carros de tracción animal, decorados para la ocasión, acompañaron a los romeros durante el recorrido que comenzó en la parte alta de Uga y culminó frente a la iglesia, donde se encuentra la imagen de San Isidro Labrador.

En ese punto, los participantes realizaron la ofrenda de productos agrícolas y alimentos básicos, que serán destinados a familias del municipio en situación de vulnerabilidad, mostrando así la vertiente solidaria de la festividad.

Romería de Uga 2026, en Lanzarote / La Provincia

Tradición que une generaciones

La romería es un acto intergeneracional, donde jóvenes y mayores se reúnen para mantener viva la identidad cultural de Uga. Gabriela Rodríguez, de 15 años y miembro de la Agrupación Folklórica Rubicón, destacó que “para los jóvenes es un sentimiento muy bonito porque es nuestra tradición y nuestra cultura. Reunirnos todos, la familia, cantar y bailar, es algo súper bonito”.

Por su parte, Isamel Cedrés, del grupo de mayores de Yaiza, subrayó la importancia de la continuidad: “Prometemos seguir siendo fieles a esta tradición para preservarla”. Durante el recorrido, los mayores animaron la celebración con canto y baile, culminando en la ofrenda folklórica ante la iglesia, con una isa acompañada por el cuerpo de toque de la AF Rubicón, entrenado por Blas Noda y Benito Rodríguez.

Historias de emoción y patrimonio personal

La romería también permitió que los asistentes compartieran momentos de emoción personal, como el de Nereida Cedrés, nacida en Playa Blanca: “Hoy llevo un traje que hizo mi madre con sus propias manos, y es la primera vez que me lo pongo después de que ella no está. Para mí, es un acontecimiento muy especial”.

Estos relatos muestran que la festividad no solo celebra la devoción a San Isidro Labrador, sino que también refuerza vínculos familiares y comunitarios, transmitiendo valores culturales y afectivos de generación en generación.

Romería de Uga 2026, en Lanzarote / La Provincia

Apoyo institucional y fomento del sector primario

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó la relevancia de la figura de San Isidro para Uga, un pueblo ligado a la agricultura y ganadería, y subrayó el apoyo institucional al sector camellar. Durante la romería, Noda participó activamente, compartiendo la música y el baile con la población.

Por su parte, Daniel Medina, concejal de Festejos de Yaiza, valoró la participación vecinal: “Hemos disfrutado de la música, el baile y el sentimiento de hermandad que caracteriza a Uga, un encuentro donde la tradición se vive intensamente”.

Día grande el 15 de mayo

El Ayuntamiento de Yaiza agradeció a todos los grupos de música y baile, vecinos, visitantes y familias que se sumaron a la romería. También destacó el trabajo de Policía Local, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad y emergencias, que garantizaron la tranquilidad y el buen desarrollo del evento.

La romería de Uga se enmarca en las fiestas locales, que continuarán hasta el 16 de mayo. El día anterior se celebrará el día grande en honor a San Isidro Labrador. Para consultar el programa completo y las actividades restantes, se puede visitar la web oficial del Ayuntamiento de Yaiza: www.yaiza.es.