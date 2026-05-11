Arrecife pondrá una calle a Antonio Corujo por su legado cultural y humano

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Abigail González, ha impulsado la tramitación del expediente para que una vía pública de la capital lanzaroteña pase a denominarse Antonio Corujo Tejera, en reconocimiento a una de las figuras más queridas y representativas del folclore tradicional de Lanzarote. El anuncio ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, avanzando así en el reconocimiento institucional y permanente de su legado cultural.

La propuesta, aprobada por la Comisión Técnica de Nomenclatura y Rotulación de Vías y Fincas de Uso Público, contempla el cambio de denominación de la actual calle Ramón Manchón, que pasará a llamarse calle Antonio Corujo Tejera, mientras que la vía C67 adoptará el nombre de calle Ramón Manchón.

Desde el Área de Cultura se ha promovido este expediente como un homenaje institucional a una figura clave para comprender la historia cultural y musical de Lanzarote. El informe técnico que respalda la iniciativa destaca que Antonio Corujo desarrolló una labor continuada, rigurosa y comprometida en la investigación, conservación y difusión del folclore y las tradiciones populares de la isla, contribuyendo de manera decisiva a la preservación de sus manifestaciones culturales y a su transmisión a nuevas generaciones.

La concejala de Cultura, Abigail González, ha subrayado que “Antonio Corujo forma parte de la memoria sentimental y cultural de Lanzarote, y especialmente de Arrecife. Su voz, su forma de entender el folclore y su compromiso con nuestras raíces hicieron que generaciones enteras crecieran admirando a una persona que dedicó su vida a mantener viva la identidad cultural de esta tierra”.

Asimismo, González ha señalado que “desde la Concejalía de Cultura entendíamos que este reconocimiento era una deuda colectiva con una figura irrepetible. No hablamos solo de un gran artista, sino de un hombre cercano, generoso y profundamente arraigado al pueblo, cuya aportación al patrimonio cultural de Lanzarote merece permanecer para siempre en el callejero de la ciudad”.

Antonio Corujo nació en San Bartolomé en 1933 y desde muy joven estuvo vinculado a la tradición oral y musical de Lanzarote, heredando el legado de una de las sagas fundamentales del folclore insular. Su trayectoria estuvo ligada a agrupaciones históricas como la Agrupación Folclórica Ajei, los Ranchos de Pascua de San Bartolomé y la Parranda de Los Buches, además de colaboraciones con destacados músicos canarios y actuaciones en numerosos escenarios nacionales e internacionales.

Su papel como transmisor de la cultura popular lanzaroteña, especialmente a través de la difusión de las coplas de Víctor Fernández “El Salinero”, resulta fundamental, así como su capacidad para proyectar la identidad cultural de la isla dentro y fuera del archipiélago.

Además de su faceta artística, Corujo mantuvo una estrecha vinculación con Arrecife, donde ejerció durante décadas como barbero, primero en la calle Real y posteriormente en el callejón Artillero Luis Tresguerras, actual calle Ramón Manchón, convirtiendo aquel espacio en un reconocido punto de encuentro social y cultural.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su vida figura el nombramiento como Hijo Predilecto de Lanzarote, además de numerosos homenajes que consolidaron su figura como uno de los grandes referentes del folclore canario.

Noticias relacionadas

Tras la publicación en el BOP, se abre ahora un periodo de exposición pública de treinta días para la presentación de posibles alegaciones, conforme a lo establecido en la ordenanza municipal reguladora. Una vez concluido este trámite y resueltas las posibles objeciones, el expediente continuará su recorrido administrativo hasta su aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Arrecife.