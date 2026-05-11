Arrecife en Vivo se reparte en cuatro escenarios en septiembre y octubre

El festival Arrecife en Vivo encara su edición en 2026 con los pies en la tierra y un objetivo claro: lograr que los conciertos sean «lugares de convivencia donde se despierten inquietudes artísticas y se abra un espacio para el pensamiento crítico», explican los directores Semi Gil y Tirso Blancas.

Para julio, Arrecife en Vivo está preparando «una fiesta con lo más representativo de la escena canaria» que tendrá repercusión en todo el país, avanza el equipo. El festival se inaugurará el sábado 5 de septiembre con la Gala AEV Channel, una tarde noche de conciertos dedicados exclusivamente a visibilizar artistas de Lanzarote.

Los viernes 18 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2026, se reunirán en la capital de Lanzarote bandas de trayectorias y estilos diversos para tocar en un circuito de cuatro escenarios localizados en el casco histórico, al aire libre. Un pasacalles dirigido por una orquesta callejera llevará al público bailando y cantando por las calles de la ciudad. El icónico rey del festival, el baterista Buli Panés, volverá a enfundarse su traje de Elvis Presley para enarbolar su Dedo Señalador de Conciertos y ser la brújula que conduzca al público de concierto en concierto.

El 18 de septiembre participarán de esta primera ruta de conciertos las bandas Ultraligera, Repion y The Rapants: rock subversivo con alta capacidad para conectar con el desahogo que exige la época que vivimos, un power dúo de grunge pop que transforma las emociones perturbadoras en arte y un cuarteto gallego que encarna la autenticidad siendo capaz de poner pabellones enteros a bailar.

El 25 de septiembre estarán en la segunda ruta de conciertos Chambao 25 Aniversario, Alfredo Piedrafita, MFC Chicken y The Anger Price: mestizaje musical para celebrar la existencia, el repertorio de Barricada interpretado por uno de sus guitarras, rock and roll Pacific Northwest y un apremiante ritmo a lo Rage Against The Machine que propone cambiar la queja por la acción transformadora.

El 2 de octubre protagonizarán la tercera ruta de conciertos Evaristo, Def Con Dos y María Iskariot, tres bandas que comparten la misma crudeza filosófica: el Rey de la Baraja (y de La Polla Records) se desahogará lanzando sus versos antisistema, los Def Con Dos cantarán todos los temas de su disco Alzheimer, que cumple 30 años, y el público podrá descubrir a una de las bandas neerlandesas de punk más necesarias del momento.

Los viernes 18 y 25 de septiembre y los del 2 y 9 de octubre se reúnen bandas de trayectorias y estilos diversos

«El cartel de esta edición incluye artistas consagrados que tienen un peso significativo enorme en la historia de la música estatal y bandas emergentes muy potentes que van a alcanzar el reconocimiento mainstream en unos meses, estamos seguros. Nos gusta ese equilibrio entre lo conocido y los descubrimientos. Cuando el público de Arrecife en Vivo se sorprende se crea una energía muy especial, explican los directores de esta producción cultural. Queda por saber qué bandas estarán en la última ruta de conciertos con pasacalles del 9 de octubre y qué artistas completarán el resto del cartel.

Otra fecha confirmada de la programación es Apoyamos la cantera, una jornada dedicada a visibilizar el trabajo de las escuelas de música y que constituirá un espacio de actividades para la población infantil y adolescente de Lanzarote. Se celebrará la mañana del sábado 10 de octubre.

Arrecife en Vivo es un festival producido por Hsmith Solutions y que cuenta con el patrocinio del área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, el área de Cultura y Juventud del Cabildo de Lanzarote, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias y Proexca. Colaboran con este evento cultural: Cajasiete, Grupo Chacón, Radio 3, Cadena Ser Lanzarote y Monster Energy.