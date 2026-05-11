El programa Lanzarote Moda impulsa el talento local con el encuentro ‘Moda y Vino’

El market ‘Moda y Vino’ del programa Lanzarote Moda convirtió este sábado la Finca Testeina en un punto de encuentro para la creatividad y la cultura local con una propuesta que combinó moda, música y actividades para distintos públicos. La jornada se desarrolló de manera ininterrumpida entre las 12.00 y las 19.30 horas.

Puestos de diseñadores locales en esta edición del mercadillo. / LP/DLP

La iniciativa organizada de forma conjunta por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y el Cabildo de Lanzarote a través de Lanzarote Moda, se realizó en la celebración del Día Vino Denominación de Origen, sumando a la Isla a las acciones promovidas por las denominaciones de origen de todo el país.

“Lanzarote Moda vino para quedarse "

La consejera de Industria, Aroa Revelo, señaló que la acción “se enmarca en la estrategia de impulso al sector de la moda, el diseño y la artesanía en la Isla, favoreciendo la visibilidad de creadores locales y generando espacios de encuentro entre profesionales y ciudadanía”.

Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Tovar destacó la participación de diferentes administraciones para sacar adelante el proyecto. “Lanzarote Moda vino para quedarse y, desde la corporación insular apostamos por ello”, indicó.

Diseño elaborado en Canarias

En esta edición participaron diseñadores y marcas locales como Oswaldo Machín, Ángel Cabrera, Angie Vázquez, Azu Vilas, Silvia de Noia, Migongo, María Cao, Macaronesia y Margóneric, Siliza Joyas de Fuego, Nanni Jewelry, Rosa Delgado, Milagro Mutante, Famara Spirit, Noesmiscarte, Almagre, Art By Milo y Paolo, Ula You, 8IC, Melysan, Nibiru, Viviana Bassetti, y El Taller Azul. Según la organización, expusieron y comercializaron sus creaciones con el objetivo de dar visibilidad al talento insular y al producto de proximidad.

El evento tuvo lugar en la Finca Testeina / LP/DLP

El programa arrancó con un taller infantil de creación de bolsas de tela pintadas. Tras esa actividad, el presidente del Consejo Regulador, Jorge Rodríguez Alonso, dio paso al brindis oficial simultáneo vinculado a la jornada del Día Vino Denominación de Origen.

Música, vino y moda

La programación incorporó actuaciones musicales durante el desarrollo del market, con la participación del Dúo Visax, además de sesiones del timplista Gabriel Cubas y del vocalista Aaron Paul Bruyning. El cierre llegó con la actuación del Dj Nandy.

El evento incluyó también un espacio dedicado a los vinos de Bodegas Vega de Yuco y una propuesta gastronómica orientada a la promoción del producto de proximidad. La organización enmarcó esta combinación como una forma de reforzar la relación entre diseño, territorio y sector primario, dentro de una cita que buscó asociar cultura y producto local como elementos de dinamización en Lanzarote.