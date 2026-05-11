Vinos de Lanzarote conquistan el International Awards Virtus 2026 con medallas de Oro y Gran Oro

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Lanzarote ha comunicado los resultados obtenidos por vinos de la isla en la edición de este 2026 de los International Awards Virtus, un certamen internacional que reúne a catadores, sumilleres, periodistas especializados y profesionales del sector de la viticultura de distintos países.

Según la información de la DOP, la bodega Lágrima de Malvasía Volcánica sumó dos reconocimientos: el vino Lágrima de Malvasía Volcánica recibió una medalla Gran Oro en la categoría de vinos blancos, el Lágrima de Listán Negro obtuvo una medalla Oro en la categoría de vinos tintos.

De Lanzarote al exterior

Este concurso se consolida, en los últimos años, como un escaparate internacional para la promoción y el reconocimiento de los vinos de Lanzarote, con una evaluación centrada en la autenticidad, la identidad y la calidad de las elaboraciones presentadas.

Hay además catas de vino con presencia de especialistas internacionales y con categorías diferenciadas por tipo de vino, como blancos y tintos.

El presidente del Consejo Regulador DOP Vinos de Lanzarote, Jorge Rodríguez, ha felicitado a la bodega reconocida y ha vinculado los resultados al trabajo de la cadena vitivinícola en la isla. “Cada premio internacional que reciben nuestros vinos supone un reconocimiento al enorme trabajo que realizan viticultores y bodegueros de Lanzarote”, señala.

Rodríguez añade que “estos resultados demuestran que nuestros vinos continúan conquistando mercados y expertos gracias a su autenticidad, calidad y carácter volcánico único”, una valoración que sitúa el foco en la identidad del producto y en su capacidad para ganar presencia fuera del ámbito insular.

“Viticultura heroica”

La DOP destaca que los premios vuelven a poner el acento en la singularidad de los vinos elaborados en Lanzarote, asociada a un modelo de cultivo que califica como “viticultura heroica” y a un trabajo orientado a preservar el territorio y las variedades autóctonas.

El presidente del Consejo Regulador sostiene que “el éxito de los vinos lanzaroteños en certámenes de prestigio internacional contribuye a reforzar la imagen de Lanzarote como una región vitivinícola singular y de referencia dentro del panorama enológico mundial”, concluye.