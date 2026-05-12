El Cabildo de Lanzarote reprograma partidas de accesibilidad a petición de Teguise y Yaiza

El Cabildo de Lanzarote reprograma partidas del Plan de Mejora de Accesibilidad tras las peticiones planteadas por los ayuntamientos de Teguise y Yaiza, según el texto difundido por la institución insular. El presidente Oswaldo Betancort sostiene que las actuaciones “responden a las demandas reales no solo de los ayuntamientos, sino también de los vecinos y vecinas de ambos municipios”.

Betancort enmarca estos cambios como “intervenciones necesarias en materia de accesibilidad” y añade que, con esta financiación de la Primera Corporación, “son ya espacios de disfrute para todos”, de acuerdo con las declaraciones recogidas en la nota.

"Pretendo atender a las necesidades que puedan tener cada ayuntamiento"

La vicepresidenta y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, explica que la reorientación de las cuantías pretende “atender a las necesidades que puedan tener cada ayuntamiento en función del nivel de ejecución de las obras programadas”. En esa misma línea, alude a que los plazos y condicionantes de cada actuación pueden afectar al cumplimiento del calendario previsto.

En el caso de Teguise, el plan contemplaba la reforma y adecuación de varias actuaciones en centros socioculturales de Tiagua, Nazaret, Musique y Teseguite. Sin embargo, y a petición del consistorio, la cuantía destinada a esas cuatro intervenciones se ha cambiado para el plan de asfaltado municipal en los pueblos de Mozaga, Muñique, Soo, Tao, Tiagua y Tomaren, siempre según el texto del Cabildo.

La modificación supone, por tanto, un giro desde actuaciones para equipamientos socioculturales hasta trabajos vinculados al firme en distintos núcleos del municipio.No se detallan importes ni plazos concretos, pero sitúa el cambio dentro del mismo marco de cooperación financiera insular.

Yaiza: prioridad al parque El Rincón

Por su parte, en Yaiza la petición municipal fue redirigir la cuantía que inicialmente iba destinada a proyectos de refuerzo de firme y pasos de peatones accesibles en Las Coloradas, así como a la rehabilitación, asfaltado, canalizaciones y muros de piedra en el pueblo de La Hoya. Esos fondos pasan a la mejora del parque El Rincón de Yaiza, espacio que “cuenta con juego combinado y cancha multideportiva”, según recoge la nota.

Tovar concluye que el Cabildo de Lanzarote “siempre ha tendido la mano a los ayuntamientos en todo lo que necesiten” desde el inicio del mandato y hasta su final, “incluso en este tipo de situaciones”, al considerar que “son muchos los factores los que condicionan que una obra pueda ejecutarse en el período establecido”.