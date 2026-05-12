Enfermos oncológicos de Lanzarote y sus familias contarán con actividades de apoyo

La Fundación Líneas Romero, junto al Cabildo de Lanzarote y la Dirección del Área de Salud de Lanzarote, presentó la segunda edición del proyecto Avante, una iniciativa pionera destinada a mejorar el bienestar emocional y social de las personas que atraviesan un proceso oncológico y de quienes las acompañan.

El acto contó con la participación del consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña; el director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo Manuel García de León; y el presidente de la Fundación Líneas Romero, Federico Romero. También participaron varias usuarias del programa, cuyos testimonios reflejaron el impacto positivo y el éxito alcanzado en la primera edición del proyecto.

Federico Romero destacó que Avante busca crear espacios de encuentro, apoyo mutuo y recuperación de la normalidad a través de experiencias compartidas, recordando que la salud también se construye desde la comunidad, la escucha activa y el acompañamiento emocional. En la misma línea, Marci Acuña subrayó que el Cabildo continúa apostando por iniciativas que sitúan a las personas en el centro de la atención social y sanitaria, poniendo en valor la importancia del apoyo emocional durante el proceso oncológico. Además, el consejero entregó a la Fundación Líneas Romero el distintivo Diver por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión.

El director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, destacó la visión integral de la salud que impulsa el proyecto Avante, al combinar el bienestar físico, emocional y social, así como su contribución a la salud comunitaria y al acompañamiento de personas que atraviesan procesos de enfermedad. El programa tiene como objetivo reducir el aislamiento social de los pacientes oncológicos mediante actividades recreativas, culturales y de convivencia, fomentando además la sensibilización social y la autonomía de las personas participantes. A través de talleres creativos, excursiones y encuentros en entornos naturales, el proyecto genera redes de apoyo que fortalecen la autoestima y mejoran el bienestar emocional.

La primera edición, en 2025, obtuvo resultados muy positivos: el 100% de los participantes aseguró haber mejorado su bienestar emocional y el 90% afirmó sentirse más acompañado durante su proceso. Entre las actividades organizadas se incluyeron talleres de pintura, macramé, barro, roseta canaria y diseño de abanicos, además de charlas sobre prevención y nutrición. También se impulsaron medidas para reducir la brecha digital mediante la entrega de dispositivos tecnológicos a pacientes.

Con la organización de esta segunda edición, el proyecto Avante refuerza su apuesta por transformar la manera en que se vive el cáncer en Lanzarote y La Graciosa, situando el bienestar emocional, el acompañamiento y la conexión social como pilares fundamentales del proceso. Las actividades comenzarán el 18 de mayo con Los Secretos del Aloe, en el Museo Centro de Interpretación Aloe Plus Lanzarote.

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Las personas interesadas en participar en esta segunda edición de Avante pueden informarse en el teléfono 629 562 225 o en los puntos informativos habilitados en el Hospital de Día y las consultas de Oncología y Radioterapia del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.